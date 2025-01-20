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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:42
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Özdağ, 19 Ocak tarihinde düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hedef alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında resen bir soruşturma başlatmıştı. Söz konusu süreçte, Özdağ'ın Ankara'da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Ardından, Özdağ'ın İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Sözlerinin Arkasında Ne Var?

Bu gelişmeler, Özdağ'ın kamuoyundaki yankılarını artırırken, Zafer Partisi'nin siyasi durumu üzerine tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özdağ'ın ifadeleri ve gözaltı sürecinin, Türkiye'deki siyasi atmosfer üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

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