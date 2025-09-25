Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı VGM'nin düzenlediği 'Zamanın İzleri' fotoğraf yarışması başladı. Katılım ücretsiz, son başvuru 15 Ekim. İki ayrı kategoride jüri duayen isimlerden oluşuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:45
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması" resmen başladı. Yarışma, vakıf kültürünün tanınırlığını artırmak ve bu köklü geleneğe dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi.

VGM'nin açıkladığı yarışma metninde, etkinliğin vakfın dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturunu ön plana çıkaracağı ve bu geleneğin fotoğraf sanatıyla kayıt altına alınmasının hedeflendiği vurgulandı. Yarışma ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan vakıf geleneğinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Katılımcılardan, geçmişten bugüne uzanan vakıf medeniyetinin izlerini taşıyan cami, han, hamam, çeşme, köprü, medrese gibi vakıf yapılarını estetik, tarihsel ve kültürel değerleriyle yansıtan özgün kareler sunmaları bekleniyor.

Katılım, Kategoriler ve Jüri

Yarışma, "Dijital Fotoğrafçılık" ve "Mobil Fotoğrafçılık" olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Jüri kadrosunda fotoğraf sanatının duayen isimleri İzzet Keribar, Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay yer alıyor.

Etkinlik yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan gibi kardeş coğrafyalardaki vakıf eserlerini de kapsıyor.

Başvuru ve Ödüller

Son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. Yarışmaya katılım ücretsiz olup, başvurular sadece çevrim içi kabul ediliyor.

Dereceye girenlere verilecek ödüller arasında cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın ve çeyrek altın bulunuyor. Yarışmanın koşulları, detayları ve başvuru formuna www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden ulaşılabiliyor.

