Zambiya ile Katar 19 Milyar Dolarlık 11 Mutabakat Zaptı İmzaladı

Zambiya ve Katar 19 Milyar Dolarlık İş Birliğine İmza Attı

11 mutabakat zaptı, çok sayıda sektörü kapsıyor

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zambiya ile Katar arasındaki çok sayıda görüşmenin ardından, öncelikli sektörlerde 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Zambiya Sanayi Kalkınma Kurumu (IDC) ile Katar merkezli bir yatırım holdingi arasında imzalanan mutabakat zaptı; enerji, petrol, finans, kentsel kalkınma, tarım, madencilik, telekomünikasyon, sağlık, eğitim, turizm ve endüstriyel kalkınma gibi bir dizi sektörü kapsıyor.

Anlaşmanın uygulanmasının, Zambiya’nın ekonomik reform gündemi ile uzun vadeli sanayi büyüme stratejisiyle uyumlu olmasını temin etmek amacıyla ortak bir yönlendirme komitesi tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Taraflar, imzalanan mutabakat zaptlarının yatırım fırsatlarını ve altyapı geliştirme projelerini hızlandırmasını hedefliyor; izleme ve uygulama süreçlerinin sıkı koordinasyonla yürütülmesi planlanıyor.