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Zehir satıcılarına 14 ilde düzenlenen operasyonda 142 kişi gözaltı alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik yeni bir operasyonun başlatıldığını açıkladı. Jandarma bölgesinde uyuşturucu üreticileri ve satıcıları ile sokak satıcılarına karşı 14 ilde “Narkoçelik-1” operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 17:09
Zehir satıcılarına 14 ilde düzenlenen operasyonda 142 kişi gözaltı alındı

İÇİŞLERİ BAKANI: "NARKOÇELİK-1" OPERASYONU KAPSAMINDA 142 ZANLI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma bölgesinde gerçekleştirilen "Narkoçelik-1" operasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonlar sonucunda 142 zehir tacirinin yakalandığını ve büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

142 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Operasyonlar neticesinde 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, toplamda 142 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

14 İLDE YÜRÜTÜLDÜ

İçişleri Bakanı, "Narkoçelik-1" operasyonlarının, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 14 ilde düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da gerçekleştirildi.

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