Zelenskiy: 'Moskova'ya Gidemem — Putin Kiev'e Gelebilir

Zelenskiy, Putin'in Moskova davetini reddetti

Ukrayna lideri görüşme için Kiev çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme davetini kabul etmeyeceğini açıkladı.

ABD merkezli ABC News kanalına konuşan Zelenskiy, Putin'in teklifini değerlendirirken, '(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem.' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Moskova'ya gitmeme gerekçesini 'O teröristin başkentine gidemem.' sözleriyle özetledi ve Rus liderin savaşı bitirmeye niyeti olmadığını savunarak, bunun yerine taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan teklifler sunup süreci geciktirmeye çalıştığını belirtti.

'Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor.' diyen Zelenskiy, karşı tarafın samimiyetine ilişkin şüphelerini açıkça dile getirdi.

Vladimir Putin, 3 Eylül'de Ukrayna savaşıyla ilgili olarak 'tünelin sonundaki ışığı' gördüğünü belirterek Volodimir Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmiş ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.