Zelenskiy: Putin ile İkili Görüşmeye Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduklarını teyit etti. Açıklama, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yapıldı.

Beyaz Sarayındaki değerlendirme

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının aktardığına göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantı sonrası görüşlerini paylaştı. Toplantı, ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi düzenlendi.

İkili görüşme ve toprak meselesi

Zelenskiy, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını belirtti ve konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden ele alma fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin baskısı ve muhtemel katılım

Zelenskiy, Putin’in ikili müzakereye katılıp katılmayacağı konusunda, bu konuda ABD’nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Toplantıya katılan liderler ve önceki görüşme

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.