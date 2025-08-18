DOLAR
Zelenskiy Washington'da: Trump ile Beyaz Saray görüşmesi

Zelenskiy, Trump ile Beyaz Saray görüşmesi için Washington'a ulaştı; Avrupalı liderlerle de temas edecek, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 08:04
Zelenskiy Washington'da: Trump ile Beyaz Saray görüşmesi

Zelenskiy Washington'a geldi: Trump ile Beyaz Saray görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a ulaştı.

Zelenskiy, gelişmeyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan duyurdu. Açıklamasında, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.

Zelenskiy'nin açıklamaları

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."

1994'te Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." dedi.

Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.

