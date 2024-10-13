Zeybekci, Babadağ Kongresi'nde Türkiye'nin Gücünü Vurguladı

Babadağ İlçe Kongresi'nde Zeybekci'nin Vurguları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin Stratejik Önemi

Zeybekci, İsrail'in saldırgan tutumunun ardındaki gerçekleri biliyoruz diyerek, “Hedefiniz Anadolu ve Türkiye’dir. Türk İslam coğrafyasının direği Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.



Emeklerinin Karşılığı

Ayrıca, millete hizmet etme amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirten Zeybekci, partililerle olan kardeşlik bağlarına dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Mevzu vatan olunca, bir araya gelen insanlar olarak seviyoruz. Üç altın kuralımız var: Söz verdik mi az veririz ama canımız pahasına tutarız. Az konuşuruz ama asla yalan söylemeyiz.”

Ekonomik Durum ve Merkez Bankası

Zeybekci, Merkez Bankası rezervlerinin iyi durumda olduğunu ve mevcut ekonomik politikaların etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceklerini ifade etti. “Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvededir, 157-158 milyar dolardır.” dedi.



Öte yandan, mevcut AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Fatih Karakurt'un tek aday olduğu kongreye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4), Denizli'nin Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4), Denizli'nin Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4), Denizli'nin Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4), Denizli'nin Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4), Denizli'nin Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4), Denizli'nin Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.