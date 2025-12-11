Zincirleme kazada ölen mobilyacı Çetin Serbest İnegöl’de defnedildi

Bursa’da meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mobilyacı Çetin Serbest, memleketi İnegöl’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. kontrolünden çıkan şeker pancarı yüklü 42 AZB 48 plakalı TIR, önce 16 KH 775 plakalı hafif ticari araca, ardından bir mobilya firmasına ait 16 AJB 087 plakalı kamyonete çarpıp devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Çetin Serbest (42), araçtaki yolcu Ö.B., hafif ticari araçtaki H.B. ile TIR şoförü H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çetin Serbest yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve katılımcılar

3 çocuk sahibi olan Serbest’in cenazesi, İnegöl Üçevler Camisinde öğle namazına müteakip Alanyurt köy içi mezarlığında defnedildi. Törene Kaymakam Eren Arslan ve Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, mobilyacılar ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'DA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA AĞIR YARALANARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN MOBİLYACI ÇETİN SERBEST MEMLEKETİ İNEGÖL'DE DEFNEDİLDİ.