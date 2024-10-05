Zonguldak'ta Trajik Olay
Saklı köylerde bir gece saati gerçekleşen olayda, 80 yaşındaki Senem Ç. çöp toplamak için Çaydamar Mahallesi'nde bulunan çalılık alana gitti.
Vurulma Olayı
Olayın tanığı olan S.B. (50) ise silahını kaparak, gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını düşünerek, seslenmesine rağmen yanıt alamayınca tüfeğiyle ateş etti. Ateş etmesi sonrasında, Senem Ç. adlı kadına kurşun isabet etti.
Savunmasındaki Tartışmalı Noktalar
Senem Ç., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından S.B., kadını vurduğunu fark ettiğinde bayılma geçirdi ve kendine geldikten sonra durumu polise bildirdi.
Adli Süreç
S.B. hemen gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüpheliyi konutu terk etmeme şartıyla serbest bıraktı.
Cenaze İşlemleri
Hayatını kaybeden Senem Ç.'nin cenazesi ise Giresun'a gönderilmiştir.
Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.