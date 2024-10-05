Zonguldak'ta Trajik Olay

Saklı köylerde bir gece saati gerçekleşen olayda, 80 yaşındaki Senem Ç. çöp toplamak için Çaydamar Mahallesi'nde bulunan çalılık alana gitti.

Vurulma Olayı

Olayın tanığı olan S.B. (50) ise silahını kaparak, gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını düşünerek, seslenmesine rağmen yanıt alamayınca tüfeğiyle ateş etti. Ateş etmesi sonrasında, Senem Ç. adlı kadına kurşun isabet etti.

Savunmasındaki Tartışmalı Noktalar

Senem Ç., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından S.B., kadını vurduğunu fark ettiğinde bayılma geçirdi ve kendine geldikten sonra durumu polise bildirdi.

Adli Süreç

S.B. hemen gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüpheliyi konutu terk etmeme şartıyla serbest bıraktı.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden Senem Ç.'nin cenazesi ise Giresun'a gönderilmiştir.

Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.