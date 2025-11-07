Zonguldak'ta Evlatlık Katilin Kan Donduran Planı

1 Kasım'da Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar Köyü'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından teslim olan ve evlatlıktan reddedilme sürecinde olduğu öğrenilen emekli polis Okan Özcan (32) tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

İddialara göre köy kahvesine gelen Okan Özcan elindeki av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunlarla kahvede bulunan Kasım Özcan, Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı. Çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti; ağır yaralanan Kasım Özcan ve Aydın Özbakış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı, Çaycuma Adliyesi'nde tanıdığı bir polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı.

Görgü tanığının anlatımı

Emrah Yıldırım yaşananları şöyle anlattı: "Olay gecesi içeride arkadaşlarımla birlikte oyun oynuyorduk. Bir patlama sesi duydum. Genellikle arkadaşlarımızla şaka yaparız, birbirimize torpil atarız. Öyle sandık. Ayağa kalktık ama tüfeğin namlusunu gördüm. İlk önce Kasım Özcan’ın yere düştüğünü gördüm. Sonra Aydın Özbakış’ın yere düştüğünü gördüm. Sonra Gökhan arkadaşımı benden tarafa çekerek ikimiz birden yere düştük. O anda içeride bulunan arkadaşlarımın da yere yattığını gördüm. Sonradan ayağa kalktım, sandalyeye yeltendim, atmaya çalıştım, masaya takıldı. O’nun profesyonel bir şekilde ileri adım adım gelerek geri geri de atarak çıktığını gördüm. Daha sonra peşinden dışarı çıktığımda kendi geldiği aracıyla yolun ortasını çekmiş ve binip hızlı bir şekilde uzaklaştığını gördüm. Sonra yaralı olan arkadaşlarıma müdahaleye koştum. Civar komşulardan ip ve örtü gibi bir şeyler alarak Aydın Özbakış’ın yarasına tampon, Gökhan Göktaş’ın ayağına ip bağladık. Daha sonra 112’yi arayarak olaya müdahale ettik. Yani hiç içeri girdi, hiç sorgu sual yok, direkt sıkmaya başladı. Tüfek sesi zaten o yankılama kulaklarımızdan hala gitmiyor. Yaşadığımız psikoloji kolay bir psikoloji değil. Babam dediğim, insanı kaybettim. Kardeşim dedi, insanı kaybettim. Tarifi yok, acısı yok. Ben bir husumet yaşamadım ama arkadaşlarım yaşamışlar herhalde. Sonradan öğrendim tabii ki."

Muhtar ve köy halkının tepkisi

Muhtar İlkay Günsan yaşananların şokunu yaşadıklarını ve zanlının ortaya attığı iddiaları reddettiklerini söyledi. Günsan'ın açıklaması: "1 Kasım akşamı köyümde istenilmeyen bir olay yaşadım. İki tane ölüm, iki tane de yaralı var. Acımız büyük. Gerçekten. Hani köyümün bu katilin bu şekildeki iddialarıyla anılmasını kesinlikle istemiyorum. Kelimelerim boğazıma düğümleniyor. Gerçekten acı bir olay. Hiçbir sebep neden olmadan böyle bir katliam yapması bunca insanların yardımcı olmasına rağmen bunu yapması. Hiçbir anlam veremedik. Veremiyoruz. Bir şeyler konuşuluyor, deniliyor. Bazı nedenleri, ailevi sorunları olduğu söyleniyor. Bunları ben yaşadım. Babası tarafından uzaklaştırma kararı alındı. Evlatlıktan reddedilme pozisyonuna geldi. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Ne sıkıntısı varsa tedavi edilmesi gerekiyorsa tedavi yöntemlerine başvurabilirdik ama yapamadık. Vicdanen rahatsızım. Köyümün bu şekilde isminin ‘fuhuş çetesi’ diye anılmasından çok rahatsızım. Aile, acımız büyük. Aileler, üçer tane evlat öksüz kaldı. Adaletin yerini bulmasını tecelli etmesini umarım"

Aile bireylerinin iddiaları

Zanlının annesi Sevim Özcan (69) oğlunun olay öncesi kendisine 'fuhuş' iddialarını aktardığını ve videoların sonradan sosyal medyada paylaşıldığını söyledi: "Bilmiyordum ben onu. Haberim yoktu video alındığından. Her şeyi planlı yapmış o. Ben bilmiyordum. Eve yanıma geldi oğlum. Babam ‘seni satıyor’ dedi. Kasım Özcan için ‘fuhuş yapıyor bilmiyor musun’ dedi. Öyle öyle her şeyi konuştu. Bizi ‘reddediyormuşsunuz. Mahkemeyi geri çekin. İmza atacağız pazartesi günü’ dedi. ‘Tamam’ dedim ben. Karnının aç olup olmadığını sordum, ondan sonra kalktı gitti."

Baba Siyami Özcan ise evlatlıktan reddetme sürecini, şiddet iddialarını ve yaşananları şu sözlerle aktardı: "Evlat bu nasıldır ya? Anasına bu nasıl der ya? Evlat denmez buna ya. Böyle bir şey olamaz. Boğuyor, nefes alamıyor diyorum. Daha bastırıyor. Kediler vardı, kedileri çok severdi. Kedileri ‘bırak oğlum’ diyoruz. Kediler her taraf büyük, pislik içinde. Bir odası var. Size göstersem şaşarsınız. Bizim evde sigara içmek yasak. Sigara dokunuyor bize. KOAH hastasıyız. Bu bizi hayatta dinlemezdi. Baba, ana yerine koymazdı. Son zaman işte bu hakaretler, küfürler, evde hiç huzurumuz yoktu. Mecbur uzaklaştırma aldım artık. 4-5 ay uzaklaştırma aldım. Zaten evlatlıktan reddetmek için avukata verdim. Son aşamada. Adalet yerini bulsun diyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıkmasın orada, gebersin orada. Böyle bir evlat olmaz ya. Ben nasıl 32 sene buna bakmışım, hizmet etmişim. Çok nankör. Bunda vicdan diye bir şey yok. Bunda insanlık diye bir şey yok. Bunu insan denilemez ya. Beni öldürmek istemiş, reddettiğim için. Öyle bir insanın babası olmaktan suçluluk duyuyorum ya. Bu kadar vicdansızlık olur mu ya?"

Yaralı yakınlarının anlatımı

Hüseyin Göktaş saldırı anını aktardı: "Maç vardı o akşam, olay gecesi, olay günü. Maça bakarken biz aniden içeri katil girdi. Birdenbire bastı tetiğe. Hiç hedef gözetmek için beş kişiyi vurdu. İkisi içeride yatıyordu, ikisi dışarıdaydı. Ölen Kasım Özcan, yürüyerek dışarı çıktı. Benim kardeşim olan Hüseyin Göktaş, o da dışarı çıktı. Kolu kopmak üzereydi. Yeğenim vardı içeride. Onun da diz kapağı parçalanmış. Yanında da Aydın Özbakış diye bizim yeğenimiz vardı. Yine aynı köylümüz. O zaten orada ölmek üzereydi yani. Hiçbir şey söylemedi. Girişiyle bastı tetiğe yani. Ondan sonra kaçıştık biz sağa sola. Ne olduğunu anlayamadık. Her şey 5-6 saniyenin içinde oldu"

Soruşturma ve iddialar

Ölen Kasım Özcan'ın oğlu K.Ö. zanlının önceden plan yaptığını, aileye baskı uyguladığını ve 'fuhuş' iddialarını cinayeti meşrulaştırma çabası olarak kullandığını öne sürdü. K.Ö.'nün ifadeleri içerik olarak şöyle: "Katil daha önce bir evlilik yapmış ve eşine şiddet uyguladığı için de şey içerisinde sonlanmıştır. Daha sonrasında polislikten emekliliğini istemiştir. Emekli olduğuna dair, ailesine dair kesin bir bilgimiz yok bizim de. Daha sonrasında yaşadığı evinden yani Ankara’dan ayrılıp köye ailesinin yanına taşınmıştır kedileriyle birlikte. Bundan sonra ailesini sürekli baskı uygulamıştır ve maddi sorunlarını öne sürerek ailesinin üzerindeki arsaları satmasını ve parasını kendisine verilmesini istemiştir. Birkaç kere bu durumu tekrar ettikten sonra bir arsasını satıp parası kendine verilmeyince ailesine şiddet uygulamaya başlamıştır. Hatta bir seferinde Siyami Özcan’ı boğarak öldürme teşebbüsünde bulunmuştur. Bundan dolayı da ailesi reddetmeye karar vermiş ve uzaklaştırma kararı almıştır. İki ay süren uzaklaştırma kararı yakın zamanda sonlanmış. Babası Siyami Özcan bu kararı uzatmak istemiş fakat mahkemece bu reddedilmiştir. Kasım Özcan, yaşlı olan Siyami Özcan ve Sevim Özcan’ı zaman zaman hastaneye getirip götürdüğü için katil kin beslemeye başlamıştır ve bunu da Kasım Özcan’ın kendisine de söylemiştir. Kasım Özcan çevredeki herkese destek ve yardımcı olduğu gibi Kasım’ın kendisine de çokça desteği olmuştur. Olaydan yakın zaman önce kedileri internetten satan katil bununla internetten silah satın almıştır ve bir gün öncesinde silahın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için evde atış talimini yapmıştır. Bu da çevrelerce duyulmuştur. Aynı şekilde olay günü araba kiralayıp çok planlı bir şekilde keşif yaptığını da düşünüyoruz açıkçası. Eski polis olan katil cinayeti planlı bir şekilde zemine oturtmak için annesinin hipnozla pazarlandığını öne sürmüştür ki yine annesi tarafından bunun reddedildiği bilinmektedir. Bu iddia açıkçası köyün muhtarı İlkay Günsel ve çevrelerce kesin bir şekilde reddedilmektedir. Bizim amacımız böyle acılı bir dönemde açıklama yapmak istemezdik fakat sadece katil tarafından kendini aklama çalışan bu mesnetsiz iddialar bizim tarafımızda rahatsız edici olmuştur açıkçası."

Soruşturma devam ediyor. Tutuklanan Okan Özcan'ın iddianamesinin kabul edilmesinin ardından yargılama başlayacak. Aileler ve köy halkı zanlının en ağır cezayı almasını bekliyor.

AĞIR YARALANAN KASIM ÖZCAN YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.