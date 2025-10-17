Zonguldak'ta görevi kötüye kullanma iddiası: 3 sağlık çalışanı gözaltında

Zonguldak'ta kürtaj iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 sağlık çalışanı gözaltına alındı; iki doktor adliyeye sevk edildi, şüpheli M.A. aranıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:41
Soruşturmanın ayrıntıları

Zonguldak'ta yürütülen soruşturma kapsamında, görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla 3 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

İddiaya göre, yaklaşık bir yıl önce C.K. (27), kürtaj olmak için sevgilisi M.A. (27) tarafından zorlanması üzerine kent merkezindeki bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı M.B.'ye başvurdu.

İlk işlem sonrası rahminde parça kalması nedeniyle C.K., daha sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giderek doktor F.T. tarafından ikinci kez kürtaj yapıldı.

Bir süre sonra sevgilisi tarafından terk edildiği belirtilen kadın, yaklaşık 6 ay önce "zorla kürtaj yapıldığı" iddiasıyla M.A. ve iki doktordan şikayetçi oldu.

Emniyetin çalışması ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, iki doktor hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında M.B. Ankara'da, F.T. ile sağlık çalışanı H.K. ise Zonguldak'ta şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "irtikap", "görevi kötüye kullanma" ve "çocuk düşürtme" suçlamaları yöneltildi.

Doktorların ifadelerinde işlemleri kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

İki doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sağlık çalışanı H.K. serbest bırakıldı. Öte yandan şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

