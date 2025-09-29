Zonguldak'ta Müzik Tartışması: Bıçaklanan Kadının Ölümüyle Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak Gökçebey'de yüksek sesle müzik tartışmasında bıçaklanan Dilara Y. hayatını kaybetti; şüpheli S.S. tutuklandı. Yaralı F.B. taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:41
Gökçebey'de 'yüksek sesle müzik' kavgası ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın şüphelisi S.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayın yaşandığı Çarşı Mahallesi'nde dün meydana gelen kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle soruşturma kapsamına alındı.

Olayda yaralananlar F.B. (22) ve Dilara Y. (24) olarak tespit edildi. İddialara göre, araç içinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada rahatsızlık duyan S.S. (33) ile taraflar arasında tartışma çıktı; tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaraladı.

Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı F.B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Dilara Y.'nin memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Kelemen köyü'nde ikindi vakti defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

