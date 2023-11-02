Dilan Polat şimdi de siyasetçilere baş kaldırdı

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN DİLAN POLAT'A 'TEPKİ!

Son dönemde adı sıkça kara para akladığı ile konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sabahın ilk saatlerinde gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım hakkında ise gazeteci Cüneyt Özdemir eleştirilerde bulundu. Polat’ın paylaşımında Meral Akşener hakkında sözler söylemesi üzerine Gazeteci Cüneyt Özdemir’de açtı ağzını yumdu gözünü.





Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi sebeplerden dolayı mal varlıklarına el konulan ve daha sonra göz altına alınan Polat çifti polisin şok baskını sonrasında gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında bir paylaşımda bulunan Dilan Polat'a ise tepki gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi.

DİLAN POLAT’TAN AĞIR SÖZLER

Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden Akşener hakkında paylaşım yapması üzerine gazeteci Cüneyt Özdemir tepkisiz kalmadı. Polat paylaşımında Meral Akşener’e yöneliş şunları sarf etti: "Meral hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız."

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN VERYANSIN

Cüneyt Özdemir ise Dilan Polat'ın bu sosyal medya paylaşımının ardından pes diyerek "Müthiş bir meydan okuma… Emniyete, savcılığa, tüm Türkiye’ye tüküren, meydan okuyan küstah tavırdan zerre geri adım yok. Gerçekten ben bu kadarını beklemezdim. Dilan Polat gözaltında ama hesabını yönetenler siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor!" dedi.

İstanbul merkezli bir çok ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda toplam 43 adrese baskın veren polis aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Polat çifti, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.