6. Esenler Film Festivali’nde Kısa Film Ödülleri Sahiplerini Buldu

Esenler Belediyesi’nin 6. Esenler Film Festivali'nde "Kısa Film Yarışması" ve "Kısa Film Yapım Desteği" ödülleri verildi; törene Başkan Mehmet Tevfik Göksu ve birçok sanatçı katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:53
Festivalde "Dijital Hayat" temasıyla kapanış töreni yapıldı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Esenler Film Festivali, Beyoğlu’ndaki bir sinemada gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Festival, "Dijital Hayat" temasıyla sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sundu ve kısa film üretimini desteklemeyi amaçlayan programları öne çıkardı.

Organizasyonda "Kısa Film Yarışması" ile "Kısa Film Yapım Desteği" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Törene Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yönetmen Senarist ve Yapımcı Reis Çelik, Görüntü Yönetmeni Cevahir Şahin, Yazar Cihan Aktaş, Oyuncu Hakan Karsak, Oyuncu Nursel Köse ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye salondakilere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,

"İnsanı diğer canlardan ayıran temel özellik adalet anlayışı, doğruyla yanlışı birbirinden ayırt etme yeteneğidir. İşte insan yanlışla doğruyu birbirinden ayırt etme yeteneğine sahip olduğu için akım sahiptir. Akıl sahibi olduğu için de nefes aldığı günden itibar yaşadığı her bir hayatın hikâyesinde sorumluluklar taşır. Bu sorumlulukları taşırken bazınız duygularımızla hareket ederiz. Bazılarımız akıllarımızla hareket ederiz. Bazılarımız inançlarımızla, değerlerimizle hareket ederiz. Ama hepimizin dayandığı ve baktığı bir yer vardır. Hepimiz bir şehir arayışındayız. İyiyi aramak isteriz. Güzele ulaşmak isteriz. Doğruya ulaşmak isteriz. Hakikate ulaşmak isteriz. Hepimiz hep iyi ve güzelin yanında yer alarak kendimizi orada bir yer biçeriz. Bunu bazen iş ortamında ararız. Bazen beyaz perdede ararız. Bazen okulda ararız, bazen makalede ararız, bazen resim yaparken ararız. Ama kendimizi resim yaparken de en iyinin güzeli yanında isteriz. Makale yazarken de kendimizi iyi bir güzelin yanında yazarız. Beyaz perdede sinemayı izlerken de kendimizi iyi ve güzel olanın yanında buluruz"

Göksu'nun konuşmasının ardından festivale katılan yarışmacıların ödülleri takdim edildi ve kısa film üretimini teşvik edecek desteklerin kazananları açıklandı.

