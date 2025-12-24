Trabzon Film Festivali Başladı: Hamamizade İhsan Bey'de Sinema Şöleni

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Trabzon Film Festivali açılışı Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Selim, Festival Direktörü Çağrı Şimşek, festival kurulu üyeleri, sinemaseverler ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış konuşmaları

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Ankara’da olduğu için törene katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in selamlarını ileterek, "Trabzon’umuz kadim bir şehir. Aynı zamanda sanat, spor, tarih ve kültür şehri. Son yıllarda doğamız, denizimiz ve lojistik imkanlarımızdan dolayı özellikle Orta Doğu coğrafyamızdan gelen kardeşlerimiz turizmi canlandırdı. Dolayısıyla artık aynı zamanda turizm şehriyiz. Trabzon tarihine baktığımızda sanat adına hasır, bıçak sanatı, bakırcılık, ahşap sanatları, kuyumculuk, telkâri ve kazaziye gibi birçok sanat dalı var. Trabzon, Cumhuriyet tarihinde sinema ile en erken tanışan şehirlerden biridir. Trabzon’da sinema faaliyetlerimiz her zaman artarak devam etti, dolayısıyla sinemaya yabancı bir şehir değiliz. Sadece salon değil; temsil, yönetme, oyuncu anlamında da önemli birçok ismi yetiştirmiş bir şehiriz. Yönetmen Ertem Eğilmez, Tanju Gürsu, Hayati Hamzaoğlu, Erol Günaydın gibi sanatçılarımız rahmetli oldular. Vefat eden sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Günümüzde de sanat dünyasında Trabzon parlamaya devam ediyor. Bu kültürü biz bir marka haline getirmek ve gelecek yıllarda geleneksel bir şekilde devam ettirmek için böyle bir festivali düzenlemeye karar verdik. Şehrimize hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, "Sinema yalnızca bir sanat dalı değil aynı zamanda toplumların hafızası, duyguların ortak dili ve kültürler arası güçlü bir köprüdür. Perdede izlediğimiz her hikaye, bize farklı hayatları, farklı coğrafyaları ve farklı bakış açılarını tanıma imkanı sunar. Bu yönüyle sinema empati kurmanın, birlikte düşünmenin en etkili yollarından biridir. Trabzon; tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve köklü medeniyet birikimi ile sanata ve sanatçıya her zaman ilham veren bir şehir olmuştur. İşte bu festival, Trabzon’un bu birikimini sinema aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaştıran çok kıymetli bir buluşmadır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Selim ise, "Bu festival Trabzon’un kültürel zenginliğini sinemanın evrensel dili ile buluşturmayı amaçlayan uzun soluklu bir vizyonun ilk adımıdır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimizi, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir sinema platformu haline getirmeyi hedefliyoruz. Genç sinemacıları destekleyen, nitelikli yapımları izleyicilerle buluşturan ve Trabzon’u kültür-sanat alanında ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getiren bir festival kimliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı sürecin gerçekleşmesinde, sanata ve kültüre her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç’e, Festival Direktörümüz Çağrı Şimşek’e, festival koordinasyonu ekibimize, sürece destek veren tüm paydaşlarımıza, sponsorlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Trabzon’un tarihi, doğası ve insan hikayeleri ile beslenen bu festival, sinema dünyası için ilham verici bir buluşma noktası, izleyicilerimiz için ise unutulmaz kültür ve sanat deneyimi olacaktır" şeklinde konuştu.

Festival Direktörü Çağrı Şimşek, projenin bu yıl ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu işi hayal ettiğimizde bu kadar olur mu diye düşünüyorduk. Bir proje dosyasıydı. Bugün geldiği nokta bambaşka. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program ve erişim

Festival süresince gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ve film gösterimleri ücretsiz olacak. Etkinlikler her sabah Lara Sinema Salonu’nda saat 10.00’da, pedagojik açıdan uzmanlar tarafından onaylanmış çocuk filmleriyle başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencileri sinema salonlarına getirilecek ve gösterimlerin ardından okullarına ulaştırılacak.

Ayrıca film gösterimleriyle eş zamanlı olarak Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde söyleşi ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Trabzon Film Festivali 28 Aralık’ta sona erecek.

