Kafkaslar’dan Anadolu’ya konseri: Bursa’da müzik şöleni

Farklı coğrafyaların ezgileri Merinos’ta buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kafkaslar’dan Anadolu’ya' konseri, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, farklı kültürlerin melodilerini Bursalılarla buluşturarak zengin bir müzik akşamı sundu.

Konser, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Salonun doluluğu ve izleyici ilgisi gecenin atmosferini güçlendirdi; dinleyiciler sahnedeki performansları büyük bir dikkatle takip etti.

Orkestra Şefi Hamit Gazigil yönetimindeki Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları, repertuarda yer alan eserlerle müziğin evrensel dilini sahneye taşıdı. Programda Kafkaslar’dan Anadolu’ya uzanan çok sayıda eser yorumlandı ve farklı coğrafyaların kültürel zenginlikleri müzikal bir dille aktarıldı.

Gecede geleneksel motiflerin modern yorumları dikkat çekti; eserlerin estetik işlenişi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Sanatçılar sahnedeki başarısını gece boyunca sürdürdü.

Konserin sonunda performans sergileyen orkestracılar, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı, gece müzik dolu bir coşku ile sona erdi.

