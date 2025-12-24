Afşinli 'Şehitlerin Ressamı' Ülger Gülbahar’ın Halıdan Tuvale İlk Kişisel Sergisi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, "Şehitlerin Ressamı" olarak tanınan Ülger Gülbahar, halıları tuval olarak kullanarak ortaya koyduğu özgün eserlerle ilk kişisel sergisini açtı.

Sergi ve açılış

Sergi, İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde gerçekleştirildi. Açılışa Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ile ilçe protokolü ve birçok sanatsever katıldı.

Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan açılışta, "Afşin’de kültür ve sanat alanında gün yüzüne çıkmamış birçok sanatkârımız var. Bunlardan biri de Ülger Gülbahar’dır. Halı üzerine yapılan bu çalışmalar büyük emek ve özverinin ürünüdür. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Sanatçı ve eserleri

Resimle tanışması ortaokul yıllarına dayanan Ülger Gülbahar, pandemi döneminde çalışmalarını yoğunlaştırarak yeteneğini yeniden keşfetti. Bir dönem ev hanımı olan Gülbahar, halıları tuval olarak kullanarak özgün işler üretti. Ayrıca şehitlerin karakalem portrelerini çizip ailelerine hediye etmesiyle ilçede dikkat çekti.

Gülbahar, ilk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, açılışa katılan protokol üyelerine ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Ziyaret bilgisi

Serginin hafta sonuna kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

