Bulutlardan Samsun Fotoğraf Sergisi Yalı Sanat Galerisi'nde

Samsun'un doğal ve kentsel dokusu gökyüzünden yeniden anlatıldı

Samsun’un doğal, kültürel ve kentsel dokusu bu kez gökyüzünden bakılarak sanatla buluştu. Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) üyelerinin imzasını taşıyan "Bulutlardan Samsun" adlı karma fotoğraf sergisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide, ATAFOD üyesi 21 fotoğraf sanatçısının Samsun’un merkezinden ilçelerine uzanan geniş bir coğrafyayı havadan görüntülediği 42 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kent; kıyı çizgileri, tarım alanları, yerleşim dokusu, yaylalar ve doğal peyzajıyla alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alındı.

Serginin açılışında konuşan ATAFOD Başkan Yardımcısı Hakime Küçük, "Bulutlardan Samsun"un izleyiciyi yere ait alışkanlıkların dışına çıkararak kenti yukarıdan yeniden keşfetmeye davet ettiğini belirtti. Küçük, fotoğrafların Samsun’u yalnızca bir yerleşim alanı olarak değil, doğası, tarihi, mimarisi ve insanla kurduğu bağ üzerinden bütüncül bir anlatımla sunduğunu vurguladı.

Küçük, serginin hem estetik hem de belgesel bir değer taşıdığını ifade ederek, ATAFOD’un temel amacının fotoğraf ve sinema sanatını yaygınlaştırmak, amatör üretimleri desteklemek ve kentin kültürel belleğine görsel katkılar sunmak olduğunu söyledi.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan ile Özlem Özyün’ün üstlendiği "Bulutlardan Samsun" karma fotoğraf sergisi, 23 Aralık 2025 ile 11 Ocak 2026 tarihleri arasında Atakum ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve ekibi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nden akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

