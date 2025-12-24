Hepsiburada 2025 Kitap Verileri: 15 Milyon Sipariş, Çocuk Kitapları Zirvede

Hepsiburada 2025 kitap verileri okuma alışkanlıklarını ortaya koydu

Hepsiburada, 2025 yılına ait kitap satış verilerini paylaşarak Türkiye'nin güncel okuma tercihlerini gözler önüne serdi. Platformda yıl içinde 15 milyon kitap siparişi verilirken, kullanıcıların erişimine sunulan eser sayısı 325 binden fazla oldu.

Genel bulgular

Veriler, 2025'te okuma alışkanlıklarının sadece çok satanlar etrafında şekillenmediğini; arama ve favorilere ekleme gibi kullanıcı davranışlarının da tercihleri belirlediğini gösteriyor. En yüksek satış hacmi ise çocuk kitapları kategorisinde gerçekleşti.

2025'in en çok tercih edilen kitapları ve yazarları

Çocuk kitaplarında en çok ilgi gören eserler sırasıyla: Uykusu Gelmeyen Porsuk - Constanze Von Kitzing, Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı Odabaşı ve Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var - Saniye Bencik Kangal.

Yazar bazında yılın en çok satan ismi Çağrı Odabaşı oldu. Onu Zülfü Livaneli (Bekle Beni) ve Saniye Bencik Kangal (Sınır Var Sinir Yok) izledi.

Kullanıcı profili ve davranışlar

2025 yılında kitap siparişi verenlerin cinsiyet dağılımında siparişlerin %55'ini kadınlar, %45'ini erkekler oluşturdu. Arama verilerine göre en çok aranan kitap Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım - Çağrı Odabaşı olurken, en çok aranan yazar Saniye Bencik Kangal olarak kaydedildi. Favorilere ekleme davranışlarında ise Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı Odabaşı en üstte yer aldı.

Yeni çıkanların etkisi

2025'te raflarda ilk kez yer alan eserler arasında Sırların Sırrı - Dan Brown, Bekle Beni - Zülfü Livaneli ve Bir Aile Meselesi - Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya kısa sürede yüksek ilgi gördü. Özellikle Dan Brown'un Sırların Sırrı adlı kitabı, ilk hafta 3 bin adetten fazla sipariş aldı.

Yayınevleri bazında öne çıkanlar

Çocuk Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Bir Kutu Oyun, Yapı Kredi Yayınları, Beta Kids, Yükselen Zeka, İndigo Çocuk, Domingo Yayınevi.

Edebiyat Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kitap, Timaş Yayınları, Altın Kitaplar, İndigo Kitap, Epsilon Yayınevi, Kronik Kitap, Koridor Yayıncılık.

Eğitim Kitapları: Fenomen Yayınları, Ankara Yayıncılık, Hız Yayınları, Tonguç Akademi, Bilgi Sarmal Yayınları, Yediiklim Yayınları, Kr akademi yayınları, Benim Hocam Yayınları, Ata Yayıncılık, Sinan Kuzucu Yayınları.

Türlere göre en çok satanlar

Çocuk: Uykusu Gelmeyen Porsuk - Constanze Von Kitzing; Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı Odabaşı; Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var - Saniye Bencik Kangal; Kayıp Çileğin Sırrı - Masumiyet Karinesi - Ergün Kazanır; Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık.

Yerli edebiyat: Bekle Beni - Zülfü Livaneli; Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar; Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit; Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali; Annemin Uyurgezer Geceleri - Ayfer Tunç.

Yabancı edebiyat: Sırların Sırrı - Dan Brown; Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig; Algernon’a Çiçekler - Daniel Keyes; Mutlu Yaşam Üzerine: Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca; Suç ve Ceza - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski.

Kişisel gelişim: Rezonans Kanunu - Pierre Franckh; Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları - Beyhan Budak; Bir Aile Meselesi - Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya; Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu; Düşüncenin Gücü - James Allen.

Eğitim: ÜçDörtBeş Yayınları - TYT Matematik Soru Bankası; Fenomen Yayıncılık - 8. Sınıf LGS Matematik A Soru Bankası; Hız Yayınları - 8. Sınıf LGS Türkçe Paragraf Okula Destek Soru Bankası; Yediiklim Yayınları - Tüm Adaylar İçin Yedi Adımda Temel Matematik Video Konu Anlatımlı Video Çözümlü Soru Bankası; Ankara Yayıncılık - 8.Sınıf Güçlendiren Matematik Nesil Sorularla Soru Bankası.

Hepsiburada'nın paylaştığı bu veriler, 2025'te Türk okurların hem çocuk ve yerli edebiyata hem de yeni çıkan eserler ve eğitim yayınlarına güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

