Hind Rajab’ın Sesi Düzce’de Özel Gösterimde

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Düzce Valiliği iş birliğiyle düzenlenen özel gösterimde 'Hind Rajab’ın Sesi' filmi, Gazze'de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind'in çığlığını izleyicilere ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:46
Hind Rajab’ın Sesi Düzce’de Özel Gösterimde

Düzce’de yoğun duygular uyandıran gösterim

DÜZCE(İHA) – Gazze’de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab’ın sesinin tüm dünyaya duyurulmasını amaçlayan "Hind Rajab’ın Sesi" filmi, Düzce’de özel bir gösterimle izleyicilerle buluştu.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Düzce Valiliği iş birliğinde düzenlendi. Gösterime Vali Selçuk Aslan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Film, Gazze’de İsrail ateşi altında kalan bir araçtan yükselen ancak saldırılar nedeniyle cevapsız kalan Hind Rajab’ın yardım çığlığını konu alıyor. Gösterim boyunca salonda derin bir sessizlik hakim oldu ve izleyiciler yoğun duygular yaşadı.

Yapım, izleyicilerin vicdanına hitap ederek insanlığın yaşadığı acılara dikkat çekmeyi hedefliyor. Gösterimin ardından katılımcılar filmden etkilendiklerini belirtti ve eserin mesajının güçlü olduğu vurgulandı.

Hind Rajab’ın Sesi, sesiyle sessiz kalmayan bir çocuğun hikâyesini izleyiciye ulaştırmayı amaçlayan yapımlardan biri olarak öne çıktı.

GAZZE’DE ACIMASIZCA HAYATTAN KOPARILAN 6 YAŞINDAKİ HİND RAJAB’IN SESİNİN TÜM DÜNYAYA DUYURULMASINI AMAÇLAYAN “HİND RAJAB’IN SESİ” FİLMİ DÜZCELİLERLE BULUŞTU.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

