DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,66 -0,62%
ALTIN
6.182 -1,28%
BITCOIN
3.761.457,52 0,6%

İstanbul'da Gazze Konulu 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmine Yoğun İlgi

İstanbul'da Gazze konulu 'Hind Rajab’ın Sesi' filminin özel gösterimi Vali Davut Gül ve Hind Rajab'ın ailesinin katılımıyla Zeytinburnu Fişekhane'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 21:33
İstanbul'da Gazze Konulu 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmine Yoğun İlgi

İstanbul'da Gazze Konulu 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmine Yoğun İlgi

İstanbul'da Gazze'yi konu alan 'Hind Rajab’ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleşti. Gösterime İstanbul Valisi Davut Gül ile Hind Rajab'ın aile fertleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim ve katılımcılar

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle Zeytinburnu Fişekhane'de düzenlendi. Programa davetliler arasında iş insanları ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

Vali'nin konuşması

Vali Davut Gül, gösterim öncesinde Rajab'ın aile fertlerine çiçek takdim etti ve salona birlikte girerek filmi izledi. Gösterim öncesi konuşmasında şunları söyledi: "Gazze’deki yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak bir insanlık dramını beyaz perdede seyredeceğiz. İstanbul’umuzda bunun daha çok izlenmesi, daha çok duyulması, herkesin bu zulümden haberdar olabilmesi için, bir kez daha o acıları görebilmemiz için arkadaşlarımızla bu filmi birlikte izleyeceğiz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah zalim, katil İsrail’in hak ettiği gibi cezalandırıldığını bu dünyada ölmeden görmemizi nasip etsin. İnşallah aile fertleri ile birlikte izleyeceğiz. Filmin kısaca hikayesine baktık. Gerçekten ne desek az kalacak. Binlerce, on binlerce örnekten sadece bir tanesi"

Aileden mesaj

Hind Rajab'ın yakını Alameerhamoda Hamada, "Türkiye’ye bu filmin gösterimi için teşekkür ediyoruz. Allah’tan Filistinli ve Gazzeli şehitlere rahmet etmesini diliyoruz" dedi.

İSTANBUL’DA GAZZE’Yİ KONU ALAN "HİND RAJAB’IN SESİ" FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ. İSTANBUL...

İSTANBUL’DA GAZZE’Yİ KONU ALAN "HİND RAJAB’IN SESİ" FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ. İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, FİLMİ GAZZE'DE İSRAİL'İN SALDIRISI SONUCU BİR ARAÇTA MAHSUR KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 6 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ HİND RAJAB’IN AİLE FERTLERİYLE BİRLİKTE SEYRETTİ.

İSTANBUL’DA GAZZE’Yİ KONU ALAN "HİND RAJAB’IN SESİ" FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ. İSTANBUL...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta 2026-2030 Turizm Master Planı Çalıştayı Başladı
2
Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da 4 Saatlik Mola Verdi
3
Amasya’dan İstanbul’a: Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi Açıldı
4
Barbaros Hayreddin Paşa Balıkesir'de Biyografi Akademisi'nde Anlatıldı
5
İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te: 'Mavinin Sırları'
6
James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029
7
İstanbul'da Gazze Konulu 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmine Yoğun İlgi

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi