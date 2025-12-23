İstanbul'da Gazze Konulu 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmine Yoğun İlgi

İstanbul'da Gazze'yi konu alan 'Hind Rajab’ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleşti. Gösterime İstanbul Valisi Davut Gül ile Hind Rajab'ın aile fertleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim ve katılımcılar

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle Zeytinburnu Fişekhane'de düzenlendi. Programa davetliler arasında iş insanları ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

Vali'nin konuşması

Vali Davut Gül, gösterim öncesinde Rajab'ın aile fertlerine çiçek takdim etti ve salona birlikte girerek filmi izledi. Gösterim öncesi konuşmasında şunları söyledi: "Gazze’deki yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak bir insanlık dramını beyaz perdede seyredeceğiz. İstanbul’umuzda bunun daha çok izlenmesi, daha çok duyulması, herkesin bu zulümden haberdar olabilmesi için, bir kez daha o acıları görebilmemiz için arkadaşlarımızla bu filmi birlikte izleyeceğiz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah zalim, katil İsrail’in hak ettiği gibi cezalandırıldığını bu dünyada ölmeden görmemizi nasip etsin. İnşallah aile fertleri ile birlikte izleyeceğiz. Filmin kısaca hikayesine baktık. Gerçekten ne desek az kalacak. Binlerce, on binlerce örnekten sadece bir tanesi"

Aileden mesaj

Hind Rajab'ın yakını Alameerhamoda Hamada, "Türkiye’ye bu filmin gösterimi için teşekkür ediyoruz. Allah’tan Filistinli ve Gazzeli şehitlere rahmet etmesini diliyoruz" dedi.

İSTANBUL’DA GAZZE’Yİ KONU ALAN "HİND RAJAB’IN SESİ" FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ. İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, FİLMİ GAZZE'DE İSRAİL'İN SALDIRISI SONUCU BİR ARAÇTA MAHSUR KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 6 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ HİND RAJAB’IN AİLE FERTLERİYLE BİRLİKTE SEYRETTİ.