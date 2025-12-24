DOLAR
Kütahya'da 'Ormanın Şifresi' Öğrencilerle Buluştu

Kütahya'da 'Ormanın Şifresi' çocuk tiyatrosu, '43 Adım' projesi kapsamında dördüncü haftada ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle sahnelendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:43
Kütahya'da 'Ormanın Şifresi' Öğrencilerle Buluştu

Kütahya'da 'Ormanın Şifresi' Öğrencilerle Buluştu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen '43 Adım' projesi kapsamında hazırlanan 'Ormanın Şifresi' adlı çocuk tiyatrosu, projenin dördüncü haftasında öğrencilerle buluştu.

Sahneleme ve katılım

Tiyatro, Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf üniversite öğrencileri tarafından 'Tiyatro ve Drama Uygulamaları' dersi çerçevesinde hazırlandı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda iki seans halinde sahnelendi. Planlama doğrultusunda ilkokul 3. ve 4. sınıf ile ortaokul 5. sınıf öğrencileri gösterime davet edildi.

Yönetim ve koordinasyon

Oyunun yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal üstlenirken, proje koordinatörlüğü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz tarafından yürütüldü.

Tema ve amaç

Renkli sahneleri, güçlü anlatımı ve eğitici içeriğiyle dikkat çeken oyun, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yetkililer, bu hafta sahnelenen oyunun Yeşil Vatan - Yangınlar - Ormanlar temasını ele aldığını ve amacın öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ile ormanların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak olduğunu vurguladı.

Program takvimi

Aralık ayı boyunca her salı günü gerçekleştirilen tiyatro buluşmaları; Teknoloji Bağımlılığı, Sıfır Atık - Geri Dönüşüm - Çevre, Değer - Erdem - Dürüstlük, Yeşil Vatan - Yangınlar - Ormanlar ve Aile Yılı temaları doğrultusunda öğrencilerin farkındalıklarını ve yaşam becerilerini desteklemeye devam ediyor.

