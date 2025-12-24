Mersin Şehir Tiyatrosu'ndan 'Bisküvi Adam' Prömiyeri — 48.321 Çocuğa Ulaşıldı

'Bisküvi Adam' prömiyeri minik seyircileri kahkahaya boğdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu kapsamında çocuklara yönelik sahnelediği 'Bisküvi Adam' adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi. Renkli dünyası ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyun, salondaki miniklerden tam not aldı.

Prömiyer ve gösterim

Oyun, Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelendi; 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik gösterimi Mersin'deki okullardan gelen öğrenciler ilgiyle izledi. Salonun tamamını dolduran küçük izleyiciler, gösteri boyunca kahkahalarla oyuna eşlik etti.

Bengi İspir Özdülger (Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı) da prömiyeri çocuklarla birlikte izledi.

Proje ile ulaşım

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar 269 seans düzenlendi ve toplam 48 bin 321 çocuğa ulaşıldı. Proje çerçevesinde okullardan salonlara getirilen çocuklar, Belediye Ana Hizmet Binası'ndaki Şehir Tiyatrosu Çocuk Sahnesi'nde de tiyatroyla buluşturuluyor.

Yönetimden açıklama

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, prömiyerle ilgili yaptığı açıklamada, "25. Sanat Sezonumuzda, David Wood’un yazdığı ve Esin Eden’in çevirisiyle sahneye taşıdığımız ‘Bisküvi Adam’ oyununun prömiyerini gerçekleştirdik. Bu oyunu, yıllardır sürdürdüğümüz ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında çocuklarımızla buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

Minik seyirciler ne dedi

Prömiyere katılan çocuklardan Ahmet İnce, oyunu çok beğendiğini söyleyerek, "Çok beğendim, herkes gelip izlemeli" ifadelerini kullandı. Kılıç Miraç ise oyundan dostluk mesajı aldığını belirterek, "Bisküvi Adam’ın arkadaşları için yaptıkları çok güzeldi" dedi.

