Osmangazi'de 'Elveda Gülsarı' Kolektif Okuması

Sanata ve edebiyata verdiği önemle bilinen Osmangazi Belediyesi, edebiyatseverlerle birlikte Cengiz Aytmatov'un 'Elveda Gülsarı' adlı eserinin kolektif okumasını gerçekleştirdi. Etkinlik, yazarın anıldığı 'Cengiz Aytmatov Günleri' programı kapsamında düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar eseri ayrıntılı şekilde incelerken Cengiz Aytmatov'un yaşamı, eserlerindeki bütünlük ve hayata kattığı anlam üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcı Görüşleri ve Amaç

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Energin etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Sanatlararası Sergisi’nde Cengiz Aytmatov dedik, bozkırdan dünyaya uzanan el, bozkırın sesi, bozkırın bilgesi dedik. Tam da buradan hareketle sergimizin kapanışını bir kolektif okumayla gerçekleştirdik. Burada kitapsever dostlarımızla birlikte Aytmatov’un ‘Elveda Gülsarı’ adlı kitabını inceledik."

Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe ise amaçlarının farkındalık olduğunu vurgulayarak: "Atölyemizdeki kitapları Osmangazi Belediyesi’nin ‘Yılın Son Nağmeleri’ konserinde bir liseye bağışlayacağız, bunun için ayrıca mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Kapanış

Etkinlik kapsamında Ayşe Energin ve Elif Kamacı Efe, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e teşekkürlerini iletti.

