Pursaklar Belediyesi’nden Hanım Evleri Kursiyerlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Gezisi

Pursaklar Belediyesi, Hanım Evleri kursiyerlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Millet Camii, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gezisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:05
Pursaklar Belediyesi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Görmeyen Kalmasın" etkinliği kapsamında Gülbahar Hatun Hanım Evindeki kursiyerlere, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesi gezisi düzenledi.

Program çerçevesinde kursiyerler ilk olarak Millet Camiini ziyaret etti. Ardından Millet Kütüphanesinde incelemelerde bulunan katılımcılar, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezinin devamında ise 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gezilerek milli iradenin ve demokrasi mücadelesinin önemi yerinde gözlemlendi.

Başkan Ertuğrul Çetin’in Açıklaması

Ertuğrul Çetin ziyaretlerin amacını ve önemini şöyle açıkladı: "Hanım Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimizin sosyal, kültürel ve milli bilinçlerini güçlendirmek bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Millet Camii, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi; hem tarihimizin hem de değerlerimizin önemli simgeleri. Bu ziyaretlerin, kursiyerlerimize ilham verdiğine ve farkındalıklarını artırdığına inanıyorum."

Etkinlik, kursiyerlerin kültürel bilgi birikimini ve milli bilincini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleşti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

