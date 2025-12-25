DOLAR
Saint Pierre Kilisesi'nde Noel Ayini: Antakya'da Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kutlama

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Saint Pierre Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde dualar, ilahiler ve yılbaşı pastası kesildi; güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 01:03
Saint Pierre Kilisesi'nde Noel Ayini: Antakya'da Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kutlama

Saint Pierre Kilisesi'nde Noel Ayini: Antakya'da Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kutlama

Noel coşkusu, tarihî mağara kilisede bir araya getirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Ayini Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Törenin ardından kilisede, Noel nedeniyle yılbaşı pastası kesildi ve katılımcılar birlikte kutlama yaptı.

Hristiyanların yoğun ilgi gösterdiği ayinde dualar ve ilahiler seslendirilirken, vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu.

Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemleri aldı, etkinlik boyunca düzen ve güvenlik sağlandı.

Antakya'nın tarihî dokusu içinde gerçekleşen bu kutlama, şehrin çok kültürlü yapısının ve dinî mirasının canlı bir göstergesi olarak öne çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

