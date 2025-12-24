DOLAR
Stratonikeia'da 'Yaşayan Osmanlı Köyü' Projesi: 19. Yüzyıl Meslekleri Geri Geliyor

Muğla Yatağan'daki Stratonikeia'de 'Geleceğe Miras' projesiyle 19. yüzyıl meslekleri canlandırılıyor; restorasyon ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:45
Stratonikeia antik kentinde 'Yaşayan Osmanlı Köyü' hayata geçiriliyor

Muğlanın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinin köy meydanı, Geleceğe Miras projesi kapsamında 19. yüzyılda hizmet veren mesleklerin yeniden canlandırılması amacıyla düzenleniyor. Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olan Stratonikeia, aşkın ve gladyatörlerin kenti olarak biliniyor ve 3 bin 500 yıldır kesintisiz yaşam barındırıyor.

Restorasyon ve düzenleme çalışmaları

Köy meydanının giriş ve çıkış bölümleri tamamlandı. Düzenleme tamamen bittiğinde berber, nalbant, kalaycı, terzi, bakırcı, fırın, ayakkabı ve zeytinyağı satan işletmeler, günümüz koşullarına uygun olarak yeniden hizmet verecek. Ziyaretçiler meydanda bulunan kahvenin yanında çay, kahve ve kahvaltı ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

Çalışmalar, antik kente girişte bulunan Selçuklu hamamı ile Menteşe Beyliği döneminden kalma Şaban Ağa Camiinin restorasyonuyla başladı. Semerci Ömer Evi ve Ali Aydın Evleri nin restorasyonu tamamlandı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün değerlendirmesi

Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, meydanın Menteşe Beyliği, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait dükkânları özgün halleriyle ayağa kaldıracaklarını belirtti. Prof. Dr. Söğüt, projenin yöntemini ve hedeflerini şu sözlerle aktardı:

Gelece Miras projesi kapsamında o köy meydanındaki çalışmalarımızı da biz yürütüyoruz. O Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine ait o dükkânların hepsini kendi özgün halleriyle ayağa kaldırıyoruz. Ve bunların hepsini tek tek en ince pencerelerine varıncaya kadar eski fotoğraflardan, eski bilgilerden, o evde yaşayan insanlarla sohbetlerden çıkardığımız sonuçlara bağlı olarak birebir bunları çiziyoruz. Ve gelecekte de bu Osmanlı dönemindeki o köy meydanının tamamını tekrar yaşatıyor olacağız. Ama ne yapacağız? Osmanlı döneminde yaşayan o köy meydanını günümüzün şartlarına uygun olarak tekrar düzenleyeceğiz. Yani siz oraya girdiğinizde işte demircisiyle, bakırcısıyla, fırınıyla, ayakkabıcısıyla, sandalyecisiyle, zeytinyağı satan yerlerine varıncaya kadar bunları göreceksiniz. İnşallah aşama aşama devam ediyor. Çok da güzel gidiyor. Köy meydanının giriş ve son kısmını şimdi tamamladık. Orta bölümdeki dükkânları da tamamladığımızda bence Antik kentin kalbinde böyle yaşayan bir Osmanlı köyü olacak

Proje, Stratonikeia antik kentini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hem tarihi bir atmosfer sunmayı hem de geleneksel meslekleri yaşatmayı hedefliyor. Çalışmaların aşamalı olarak sürdüğü ve genel düzenlemenin tamamlanmasıyla meydanın tam anlamıyla faaliyete geçeceği bildirildi.

Antik kentin kalbine ‘Yaşayan Osmanlı Köyü'

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

