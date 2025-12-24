Tokat'ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu

Projenin amacı ve kapsamı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor: Kızık Kilimi projesi, özel ihtiyaçlı çocukları Tokat’ın coğrafi işaretli kültürel mirasıyla buluşturarak hem sosyal hayata katılımı artırmayı hem de geleneksel kilim dokuma geleneğini yaşatmayı hedefliyor.

Açılış ve iş birliği

Projenin açılışı, TOGÜSEM Binası Taşlıçiftlik Kampüsü'nde gerçekleştirildi. TOGÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tokat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan proje, özel eğitim öğrencilerinin aktif katılımıyla dikkat çekti.

Atölye çalışmaları ve kazanımlar

Proje kapsamında özel ihtiyaçlı bireyler, geleneksel el sanatlarından biri olan Kızık Kilimi dokuma sürecine dâhil edilerek hem mesleki hem de kültürel kazanımlar elde etti. Etkinlikte, kilim dokuma tezgâhlarında yapılan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Fatih Yılmaz projenin özel eğitim alanında farkındalık oluşturduğunu ve Tokat’a özgü Kızık Kilimi geleneğinin yaşatılmasına önemli katkı sağladığını vurguladı. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 'Biliyorsunuz coğrafi işaretli Tokat’ın kültürel mirası olan Kızık kilimini sosyal sorumluluk vizyonumuz özelinde birleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde bir projeye dönüştürdük. Burada başta unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasımız olan Kızık kilimini tekrar canlandırmak ve gün yüzüne çıkartmak amacıyla özel öğretim bölümü öğrencilerimizin de desteğiyle özel ihtiyaçlı çocuklarımıza burada eğitimler veriliyor. Kızık kilimi dokuma ustaları sınırlı. Bu alanda da bir ihtiyaç var. Geleneğimizin yaşatılması gerekiyor. Bunu daha önemli kılan özel ihtiyaçlı çocuklarımızın eliyle yapmaları oldu. Özel ihtiyaçlı çocuklarımız okullarını bitirdikten sonra sosyal yaşamdan uzaklaşıyorlar. Bunların sosyal yaşama katılmaları açısından bu projeyi çok kıymetli buluyorum.'

