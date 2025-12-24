Tokat’ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öncülüğünde yürütülen Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor: Kızık kilimi projesi ile özel ihtiyaçlı çocuklar, Tokat’ın coğrafi işaretli kültürel mirası Kızık kilimi ile buluşturuldu. Proje, hem geleneksel dokuma geleneğini yaşatmayı hem de katılımcıların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor.

Açılış ve İşbirlikleri

Projenin açılışı TOGÜSEM Binası Taşlıçiftlik Kampüsünde gerçekleştirildi. Proje; TOGÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tokat Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlandı. Etkinlik kapsamında özel ihtiyaçlı bireyler, geleneksel el sanatlarından biri olan Kızık kilimi dokuma sürecine dâhil edilerek mesleki ve kültürel kazanımlar elde etti. Kilim dokuma tezgâhlarında yapılan çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Rektörün Değerlendirmesi

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin özel eğitim alanında farkındalık oluşturduğunu ve Tokat’a özgü Kızık kilimi geleneğinin yaşatılmasına önemli katkı sağladığını vurguladı. Yılmaz şu değerlendirmede bulundu:

Biliyorsunuz coğrafi işaretli Tokat’ın kültürel mirası olan Kızık kilimini sosyal sorumluluk vizyonumuz özelinde birleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde bir projeye dönüştürdük. Burada başta unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasımız olan Kızık kilimini tekrar canlandırmak ve gün yüzüne çıkartmak amacıyla özel öğretim bölümü öğrencilerimizin de desteğiyle özel ihtiyaçlı çocuklarımıza burada eğitimler veriliyor. Kızık kilimi dokuma ustaları sınırlı. Bu alanda da bir ihtiyaç var. Geleneğimizin yaşatılması gerekiyor. Bunu daha önemli kılan özel ihtiyaçlı çocuklarımızın eliyle yapmaları oldu. Özel ihtiyaçlı çocuklarımız okullarını bitirdikten sonra sosyal yaşamdan uzaklaşıyorlar. Bunların sosyal yaşama katılmaları açısından bu projeyi çok kıymetli buluyorum

Projeyle, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kızık kilimi mirasının korunması hedeflenirken, özel ihtiyaçlı çocukların toplumsal entegrasyonuna da somut katkı sağlanmış oldu.

