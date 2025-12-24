Topkapı Sarayı'nda İlk: Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı

Topkapı Sarayı'nda Mabeyn Yolu artık Çini Sanat Galerisi

Topkapı Sarayı'nın saray içi güvenlik, mahremiyet ve protokol açısından özel işlevli koridoru Mabeyn Yolu, kapsamlı hazırlık ve restorasyon sürecinin ardından Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi olarak ziyarete açıldı. Sergi, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ilk etapta basın mensuplarına tanıtıldı.

Galeri düzeni ve tematik yolculuk

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümü ile Mabeyn'i birleştiren koridor, tarihi işlevine sadık kalınarak galeri formatına dönüştürüldü. Tematik yerleşim sayesinde ziyaretçiler, saray mimarisindeki kullanım bağlamını ve çini üslubundaki değişimi adım adım izleyebilecek.

Modern depolama, restorasyon ve tasnif

Topkapı Sarayı çinilerinin büyük kısmı 2018'e kadar Harem'de dağınık depolarda saklanıyordu. Milli Saraylar, 2 bini aşkın kasada muhafaza edilen çinileri Aziziye yapılarındaki iki depoya taşıyarak saklama alanını 700 metrekareye çıkardı. 2021'de kurulan Çini Restorasyon Atölyesi ile titiz tasnif ve belgeleme çalışmaları başlatıldı.

Belgeleme ve envanter

Çalışmalar kapsamında 9 bin 486 fotoğrafla belgeleme yapıldı ve 800 farklı desen envantere alındı. Galeri seçkisi bu envanterleme ve restorasyon tespitlerinin sonucu olarak oluşturuldu; depolarda eşleşen parçaların tespiti ise sürdürülüyor.

Çok yüzyıllı bir çini panoraması

Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi, 16. yüzyılın İznik merkezli klasik üslubundan 17. yüzyıldaki dönüşüm ve çeşitlenmeye, 18. yüzyılda Avrupa etkilerinin belirginleştiği Kütahya üretimine uzanan bir çizgiyi bir arada sunuyor. Lale, karanfil, sümbül, hatâî gibi motifler ile dönemsel manzara ve figüratif sahneler, estetik evrim ve kültürel etkileşim perspektifiyle sergileniyor.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız'ın değerlendirmesi

Dr. Yasin Yıldız, çini koleksiyonunun Milli Saraylar için önemine dikkat çekerek Mabeyn Yolu'nun saray tarihindeki yerini ve galerinin amacını şöyle özetledi: Burada sergilenen çiniler, dekoratif olarak mekanlarda kullanılmış örnekleri kapsıyor ve Topkapı Sarayı koleksiyonunun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Mabeyn Yolu, padişahın özel kullandığı dairelerle haremi birleştiren kritik bir koridor; bu koridoru çini galerisi olarak düzenleyerek sarayın tarihini ve koleksiyonların bütünlüğünü ziyaretçiye sunmayı hedefledik.

Öne çıkan eserler ve padişah isimleri

Galeri duvarlarında Osman Gazi'den Sultan II. Selim'e kadar padişah isimlerinin yer aldığı çiniler dikkat çekiyor. Mihrabiye motifli panolarda yer alan Soffa-i ali ve Hamam-ı âli ifadeleri, panoların daha önce Hünkâr Sofası ve Hünkâr Hamamı'ndan taşınmış olabileceğini düşündürüyor. Böylece Mabeyn Yolu, bir sergileme alanı olmanın ötesinde saray hafızasını taşıyan bir hatıra galerisi işlevi de üstleniyor.

Kaside-i Münferice ve edebi izler

Sergide ayrıca Kaside-i Münferice'den seçilmiş beyitlerin işlendiği çiniler yer alıyor. 11. yüzyılda Tunuslu şair İbnü'n Nahvi tarafından kaleme alınan bu kaside, Osmanlı döneminde de okutulmuş ve 18. yüzyıl şairi Ebubekir Kani'nin manzum çevirisiyle kültürel süreklilik göstermiştir.

Süre, eser sayısı ve ziyaret bilgileri

Restorasyon ve düzenleme çalışmaları bir bütün olarak yaklaşık 3 yıl sürdü. Açılışta sergilenen eser sayısı ise ilk etapta 250 parça olarak açıklandı; bunlar 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan örnekleri kapsıyor. Dr. Yasin Yıldız, koleksiyon içinde Nahvin'in yazdığı ve 19. yüzyıl çinilerine işlenen kapsamlı bir kasidenin özellikle dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Ziyaret koşulları

Çini Sanat Galerisi, Topkapı Sarayı'nın salı günü kapalı olduğu gün haricinde haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ziyaretçiler, Harem bölümünde yer alan Mabeyn Taşlığı'ndan Mabeyn Yolu'na girdikten sonra Topkapı Sarayı çinilerini ve Tekfur Sarayı'ndan günümüze ulaşan bazı örnekleri; bir sonraki bölümde ise Kaside-i Münferice çinilerini görebilecek. Galeri, Harem bölümü bileti ile ziyaret edilebilecek ve ilave bir ücret gerekmiyor.

