Ümraniye Müzik Akademisi'nde Yıl Boyu Eğitim: 22 Branş, 784 Öğrenci

Ümraniye Müzik Akademisi eğitimlerine aralıksız devam ediyor

Ümraniye Belediyesi’nin kültür ve sanat projelerinden biri olan Ümraniye Müzik Akademisi, her yaştan vatandaşa yönelik eğitimlerini yıl boyunca sürdürüyor. Akademinin 22 farklı branşta verdiği kurslardan dönem itibarıyla 784 öğrenci yararlanıyor.

Eğitim programı ve branşlar

Akademide yürütülen kurslar, öğrencilerin müzikal bilgi ve becerilerini sistemli şekilde geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir program çerçevesinde planlanıyor. Solfej dersi müzikal altyapıyı güçlendirmek amacıyla zorunlu tutuluyor ve tüm enstrüman branşlarındaki öğrencilerin katılımı sağlanıyor. Eğitim verilen enstrümanlar arasında piyano, keman, gitar, bağlama, ud, kanun, ney, çello ve vurmalı çalgılar yer alıyor. Ayrıca Türk tasavvuf musikisi dersleri, Türk sanat müziği koro çalışmaları ile ses ve teori alanlarını kapsayan dersler sayesinde çok yönlü bir müzik eğitimi hedefleniyor.

İş birliği ve kayıtlar

Akademinin eğitimleri, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) ile imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. Bu kapsamda akademik programlar 4 yıl, hobi programları ise 2 yıl olarak planlanıyor; böylece öğrenciler uzun soluklu ve disiplinli eğitim alma imkânı buluyor. Kayıtlar her yıl Ağustos ve Eylül aylarında Ümraniye Belediyesi web sayfası üzerinden duyuruluyor.

Kültür ve sanata verilen önem doğrultusunda hayata geçirilen Müzik Akademisi, hem profesyonel müzik kariyerine adım atmak isteyenlere hem de müziği yaşamının bir parçası haline getirmek isteyen vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Ümraniye Belediyesi, sanatın birleştirici gücüyle kültürel yaşamı zenginleştirmeye ve müziği toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor.

