81 İlde 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' için Farkındalık Kampanyası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 81 ilde stantlarla vatandaşların imzasına sundu; farkındalık çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında başlattığı farkındalık çalışmalarını 81 ilde stant açarak sürdürüyor. Hazırlanan metin, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından imzalanıp kamuoyuna sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik desteğe çağırısıyla kampanyaya ulusal çapta ivme kazandırıldı. Çalışmaların amacı, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının dijital ortamda da güvence altına alınmasını sağlamaktır.

81 ilde çalışmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde bilinirliğin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla saha çalışmaları başlatıldı. Mahinur Özdemir Göktaş’ın vurguladığı üzere, dijital çağda çocukların güvenliği, sokakta oynarken güvende olmaları kadar hayati bir mesele olarak ele alınıyor.

İl müdürlükleri aracılığıyla şehir merkezlerinde kurulan stantlarda Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi vatandaşların imzasına sunuluyor. Stantlarda, dijital mecraların olumsuz etkilerine karşı alınabilecek önlemler, güçlü denetim mekanizmaları ve bilinçli aile rolü öne çıkarılıyor; amaç, çocukların dijital dünyada haklarını bilerek ve güvende hissederek büyümelerini sağlamaktır.

Farkındalığı güçlendirmeye yönelik iş birliği çalışmaları

Çalışmalar, İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülüyor. Hedef, toplumun tüm kesimlerinde çocuk haklarına ilişkin duyarlılığı artırmak ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin benimsenmesini sağlamak.

Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliği yapılarak afiş ve broşür dağıtımı, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerler düzenleniyor. Meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri, festival alanları gibi kamusal noktalarda kurulan stantlarla ebeveynler ve vatandaşların imza kampanyasına katılımı teşvik ediliyor.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi çalışmaları, doğru kurallar, etkin denetim ve bilinçli aile desteğiyle dijital ortamın çocuklar için bir tehditten çok güvenli bir fırsat haline gelmesini amaçlıyor.

