Orban: "Avrupa Birliği dağılma sürecinde" — 2026 uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına verdiği mülakatta Avrupa'nın güvenliğine dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Orban, "Avrupa Birliği (AB), farklı bir politika benimsemezse 2026’da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir" dedi.

2025 barışın son yılı olabilir

Orban, 2025’in Avrupa için son barış yılı olup olmayacağı sorusuna "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez" yanıtını verdi. Orban, Avrupa’da barışın 1945’ten beri süregeldiğini hatırlatarak, "Barışa alıştık. Avrupa’daki son büyük savaş 1945’te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen sene geçti. Bu, Avrupa için son derece istisnai bir durum" ifadesini kullandı.

Avrupa’da bir savaşın nükleer felakete dönüşme korkusunun kıta nüfusunu savaşlardan uzak tuttuğunu belirten Orban, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" dedi.

"Savaşa doğru ilerliyoruz"

Zirveden döndükten sonra Orban, kıtanın yönünü değerlendirirken "Savaşa doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı. 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan AB Liderler Zirvesi’nde alınan bazı karar ve teklifleri, Ukrayna’daki savaşı körüklemeye yönelik olmakla suçladı.

Orban, Brüksel’de Rusya’nın Avrupa’daki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’ya kredi vermek için kullanılmasına yönelik planı bloke eden liderler arasında yer aldığını, geçtiğimiz hafta verdikleri çabalarla sadece Avrupa’nın savaşa sürüklenme hızını yavaşlatabildiklerini söyledi. "Bazıları bu süreci olağanüstü hızlara ulaştırmaya çalıştı. Onlara engel olmayı başardık. Süreci durduramadık ama ivme kazanmasına engel olduk" dedi.

Orban, Avrupa’da iki gruplaşma olduğunu belirterek, "Birisi savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşı ve AB'nin çöküşü iddiası

Orban, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın başka bir sorunun sonucu olduğunu savunarak, "Gerçek sebep, Batı Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve sosyal çöküşü. Bu çöküş, 2000’li yılların ortalarında başladı ve finansal krizin ardından daha da hızlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Orban, 20 sene önce Avrupa Birliği’nin ekonomik gücünün ABD’ye yakın bir seviyedeyken bugün ABD güçlenirken Avrupa’nın gerilediğini söyledi. Rakiplerine yetişemeyen ulusların savaş ekonomisine geçerek büyüme sağlamaya çalışmasının tarihsel bir refleks olduğunu vurgulayan Orban, Avrupa’nın Ukrayna’daki savaşa müdahil olmasının ardında bu gerçeğin yattığını savundu.

"AB dağılma sürecinde"

AB’nin karar alma sürecinde yasal boşluklardan yararlanma eğilimindeki artışı eleştiren Orban, "AB, dağılma sürecinde bulunuyor" dedi. Orban, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma hevesleriyle paralel ilerleyen bu dağılma sürecinde, "Brüksel’de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor" ifadelerini kullandı.

