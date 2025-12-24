Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen "Azerbaycan Din Adamları II. Forumu"nda yaptığı konuşmada, İslam’ın tüm insanların hak ve özgürlüklerini koruma anlayışını vurguladı.

İnsan Hakları ve Zarurat-ı Hamse

Arpaguş, yeryüzünde huzur ve güven ortamı sağlanmasının temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasıyla mümkün olacağını belirterek, İslam’ın yaratılıştan gelen hak ve hürriyetleri din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin dokunulmaz kabul ettiğini söyledi.

"Müslüman, tüm insanların hak ve özgürlüklerini mukaddes bilir. Dünyadaki herkesin barış, güven ve huzur ikliminde onurlu bir hayat yaşaması için çalışmayı, inancının bir gereği kabul eder" dedi. Arpaguş, bu anlayışın medeniyet literatüründe "Zarurat-ı hamse" olarak ifade edilen canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunmasını kapsadığını hatırlattı.

Tarihsel Örnek: Türkistan’dan Endülüs’e

Arpaguş, İslam’ın yüce hakikat ve evrensel ilkelerinin hayata tatbik edildiği dönemlerde insanlığın temel hak ve özgürlüklere erişiminde örnekler verildiğini belirterek, "Türkistan’dan Endülüs’e uzanan bu geniş coğrafyada insanlar, İslam’ın huzur veren ikliminde barış ve eman içinde yaşamışlardır" ifadesini kullandı.

Bu dönemin, farklılıkları zenginlik kabul eden ve din ile vicdan hürriyetini güvence altına alan köklü bir medeniyet bilincinin tezahürü olduğunu vurguladı.

Güncel Sorunlar ve İşbirliği Çağrısı

Başkan Arpaguş, başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok yerinde milyonlarca insanın temel haklarından mahrum bırakıldığını, açlık ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlattı ve insanlığın huzur ve güven arayışının her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Arpaguş, İslam’ın hak, adalet ve farklılıklara saygı anlayışının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, Kur’an’ın rehberliği, Peygamberimizin örnekliği ve medeniyet birikiminden hareketle ilmi, irfanı ve hikmeti merkeze alan bir hayat tasavvurunun geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İslam ülkelerindeki dini kurum ve kuruluşların din eğitimi ve din hizmetinde işbirliğini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Foruma, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Bakü Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık da katıldı.

