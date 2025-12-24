DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir

Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bakü'deki forumda İslam'ın insan haklarını koruduğunu vurgulayıp farklılıklara saygı ve işbirliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:09
Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir

Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen "Azerbaycan Din Adamları II. Forumu"nda yaptığı konuşmada, İslam’ın tüm insanların hak ve özgürlüklerini koruma anlayışını vurguladı.

İnsan Hakları ve Zarurat-ı Hamse

Arpaguş, yeryüzünde huzur ve güven ortamı sağlanmasının temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasıyla mümkün olacağını belirterek, İslam’ın yaratılıştan gelen hak ve hürriyetleri din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin dokunulmaz kabul ettiğini söyledi.

"Müslüman, tüm insanların hak ve özgürlüklerini mukaddes bilir. Dünyadaki herkesin barış, güven ve huzur ikliminde onurlu bir hayat yaşaması için çalışmayı, inancının bir gereği kabul eder" dedi. Arpaguş, bu anlayışın medeniyet literatüründe "Zarurat-ı hamse" olarak ifade edilen canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunmasını kapsadığını hatırlattı.

Tarihsel Örnek: Türkistan’dan Endülüs’e

Arpaguş, İslam’ın yüce hakikat ve evrensel ilkelerinin hayata tatbik edildiği dönemlerde insanlığın temel hak ve özgürlüklere erişiminde örnekler verildiğini belirterek, "Türkistan’dan Endülüs’e uzanan bu geniş coğrafyada insanlar, İslam’ın huzur veren ikliminde barış ve eman içinde yaşamışlardır" ifadesini kullandı.

Bu dönemin, farklılıkları zenginlik kabul eden ve din ile vicdan hürriyetini güvence altına alan köklü bir medeniyet bilincinin tezahürü olduğunu vurguladı.

Güncel Sorunlar ve İşbirliği Çağrısı

Başkan Arpaguş, başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok yerinde milyonlarca insanın temel haklarından mahrum bırakıldığını, açlık ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlattı ve insanlığın huzur ve güven arayışının her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Arpaguş, İslam’ın hak, adalet ve farklılıklara saygı anlayışının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, Kur’an’ın rehberliği, Peygamberimizin örnekliği ve medeniyet birikiminden hareketle ilmi, irfanı ve hikmeti merkeze alan bir hayat tasavvurunun geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İslam ülkelerindeki dini kurum ve kuruluşların din eğitimi ve din hizmetinde işbirliğini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Foruma, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Bakü Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık da katıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, BAKÜ'DE DÜZENLENEN "AZERBAYCAN DİN ADAMLARI II....

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, BAKÜ'DE DÜZENLENEN "AZERBAYCAN DİN ADAMLARI II. FORUMU"NDA KONUŞTU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, BAKÜ'DE DÜZENLENEN "AZERBAYCAN DİN ADAMLARI II....

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Çin çiplerine 23 Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi kararı
2
Zelenskiy 20 Maddelik Barış Planını Açıkladı
3
Günel’den Sındırgı’ya Dayanışma Ziyareti: Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu
4
Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi
5
Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir
6
Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Partilerin Ortak Raporu Önemli Bir Eşik

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı