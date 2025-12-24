Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı

23.12.2025 tarihli uçak kazasında hayatını kaybeden heyet için taziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmekte olan ve arızalanarak düşen özel jette yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad ve beraberindeki heyete başsağlığı diledi.

Açıklamada, kazada hayatını kaybedenler arasında Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub yer aldığı kaydedildi.

Güler, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı taziye metninde şu ifadelere yer verdi:

"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

