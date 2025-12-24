DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı

MSB Başkanı Yaşar Güler, 23.12.2025'te Ankara'dan Trablus'a giderken düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad ve heyetine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:25
Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı

Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı

23.12.2025 tarihli uçak kazasında hayatını kaybeden heyet için taziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmekte olan ve arızalanarak düşen özel jette yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad ve beraberindeki heyete başsağlığı diledi.

Açıklamada, kazada hayatını kaybedenler arasında Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub yer aldığı kaydedildi.

Güler, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı taziye metninde şu ifadelere yer verdi:

"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORG. MUHAMMED HADDAD VE HEYETİ İÇİN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORG. MUHAMMED HADDAD VE HEYETİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye' Devlet Politikası — KEK'te 110 Maddelik Eylem Planı
2
Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı
3
Vali Karakaya Başkanlığında Güroymak İlçe Koordinasyon ve Muhtarlar Toplantısı
4
Kocagöz: 105 Projemizden 45'ini Tamamladık — Kepez'in 2026 Yol Haritası
5
Jeffrey Epstein’in e-postaları 'Jmail.world' ile dijital erişime açıldı
6
Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Partilerin Ortak Raporu Önemli Bir Eşik

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor