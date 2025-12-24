Başkan Semih Balaban Spil Mahallesi'nde Vatandaşları Dinledi
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Spil Mahallesi’nde düzenlenen mahalle buluşmasında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda mahallenin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular ele alındı.
Katılımcılar
Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran, İşletme Müdürü Yasin Korkmaz ve Mahalle Muhtarı Mehmet Calay katıldı.
Görüşmeler ve Sonuçlar
Başkan Balaban, vatandaşları tek tek dinledi ve iletilen talepleri not aldı. Ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü ve toplantıda öne çıkan konular yerinde tespit edilerek değerlendirildi.
Balaban, mahalle odaklı hizmet anlayışlarını vurgulayarak sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Balaban, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde vatandaşlarımızdan dinleyerek, önceliklerimizi buna göre belirliyoruz" diyerek, iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılacağını söyledi.
