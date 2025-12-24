Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi

Sahada projeler denetleniyor

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Ulutaş, mahalle muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde altyapı, yol ve sulama çalışmalarını sahada değerlendirdi. İlk olarak Hartut Mahallesi'ni ziyaret eden Ulutaş, mahallede tamamlanan kapalı sulama sistemi ile yol çalışmasını yerinde inceledi. İlçe genelinde hizmetlerin plan ve program dahilinde sürdüğünü belirtti.

Küçükkürne Mahallesi'nde tamamlanan ve yapımı devam eden yol çalışmalarını inceleyen Başkan Ulutaş, ekiplerden süreç hakkında bilgi aldı. Planlama doğrultusunda ilçenin her noktasında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Yalınkaya Mahallesi ziyaretinde tamamlanan yol çalışmasını inceleyen Ulutaş, mahalle girişinde yapılması planlanan kavşak alanında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, devam eden köy konutlarını gezerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sarıhacı Mahallesi'nde tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Ulutaş, hizmetlerin sahada takip edilmeye devam edileceğini kaydetti. Bölüklü Mahallesi'nde de tamamlanan yol çalışmaları incelendi.

Ören Mahallesi ziyaretinde meclis üyesi ve mahalle muhtarıyla birlikte deprem konutlarının yol çalışmalarını inceleyen Ulutaş, yeni konutlara ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yukarıörükçü Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını değerlendiren Ulutaş, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Şeyhler Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Ulutaş, mahalledeki eksiklikleri not aldıklarını belirtti.

Son olarak Aksaray Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ulutaş, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek eksikleri yerinde tespit etti. Yapımı tamamlanan Aksaray-Bahri yolu'nda incelemelerde bulunan Ulutaş, ilçenin her noktasında vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Ulutaş, "İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ. İlçemizin her mahallesinde planlı, güvenli ve yaşanabilir bir gelecek için sahadayız" diye konuştu.

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN KIRSAL MAHALLELERE SAHA ZİYARETİ