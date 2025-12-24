DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi

Hasan Ulutaş, Akçadağ'ın kırsal mahallelerinde altyapı, yol ve sulama çalışmalarını yerinde denetledi; tamamlanan ve süren projeler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:25
Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi

Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi

Sahada projeler denetleniyor

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Ulutaş, mahalle muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde altyapı, yol ve sulama çalışmalarını sahada değerlendirdi. İlk olarak Hartut Mahallesi'ni ziyaret eden Ulutaş, mahallede tamamlanan kapalı sulama sistemi ile yol çalışmasını yerinde inceledi. İlçe genelinde hizmetlerin plan ve program dahilinde sürdüğünü belirtti.

Küçükkürne Mahallesi'nde tamamlanan ve yapımı devam eden yol çalışmalarını inceleyen Başkan Ulutaş, ekiplerden süreç hakkında bilgi aldı. Planlama doğrultusunda ilçenin her noktasında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Yalınkaya Mahallesi ziyaretinde tamamlanan yol çalışmasını inceleyen Ulutaş, mahalle girişinde yapılması planlanan kavşak alanında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, devam eden köy konutlarını gezerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sarıhacı Mahallesi'nde tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Ulutaş, hizmetlerin sahada takip edilmeye devam edileceğini kaydetti. Bölüklü Mahallesi'nde de tamamlanan yol çalışmaları incelendi.

Ören Mahallesi ziyaretinde meclis üyesi ve mahalle muhtarıyla birlikte deprem konutlarının yol çalışmalarını inceleyen Ulutaş, yeni konutlara ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yukarıörükçü Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını değerlendiren Ulutaş, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Şeyhler Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Ulutaş, mahalledeki eksiklikleri not aldıklarını belirtti.

Son olarak Aksaray Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ulutaş, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek eksikleri yerinde tespit etti. Yapımı tamamlanan Aksaray-Bahri yolu'nda incelemelerde bulunan Ulutaş, ilçenin her noktasında vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Ulutaş, "İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ. İlçemizin her mahallesinde planlı, güvenli ve yaşanabilir bir gelecek için sahadayız" diye konuştu.

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN KIRSAL MAHALLELERE SAHA ZİYARETİ

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN KIRSAL MAHALLELERE SAHA ZİYARETİ

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN KIRSAL MAHALLELERE SAHA ZİYARETİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Ulutaş'tan Akçadağ kırsal mahallelerinde saha incelemesi
2
Venezuela Meclisi'nden ABD'ye Karşı 'Korsanlık ve Abluka' Yasa Tasarısı
3
Metin Şentürk TBMM'de Engelli Sorunlarını ve Hayat Hikayesini Paylaştı
4
Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar
5
Erdoğan: Türkiye Bölgesinin Veri Üssü Olacak — 2028-2029 Hiper Ölçekli Bulut Projesi
6
Özgür Özel: "Bahis ve uyuşturucu ülkenin ana gündemi oldu"
7
Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor