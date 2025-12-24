Darende'de 21 Dönümlük Millet Bahçesi'ne İlk Kazma

Malatya’nın Darende Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesi projesinde çalışmalar başladı. Sungur Mahallesi'nde yapılacak olan proje için ilk kazma düzenlenen programla vuruldu.

Proje ve Belediye Açıklaması

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan 21 dönümlük dev Millet Bahçesi projesinin zemin çalışmalarına başlandığını belirterek, projenin Darende’yi daha yeşil ve yaşanabilir bir kimliğe kavuşturacağını söyledi.

"Bugün bu sözlerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Millet Bahçemize bismillah diyerek ilk kazmayı vurduk" dedi.

Başkan Bozkurt, Millet Bahçesi’nin sadece bir park alanı olmadığını vurgulayarak, "Bu proje ile çocuklarımızın güvenle koşup oynayabileceği modern spor alanları, hemşerilerimizin yeşil alanlar içinde nefes alabileceği, sosyal hayatın canlanacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Şehir manzarasıyla bütünleşen bu alan, Darende’nin çehresini değiştirecek" diye konuştu.

Bozkurt, Darende’yi geleceğe hazırlamak ve ilçeye değer katmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

DARENDE’DE MİLLET BAHÇESİ İÇİN İLK KAZMA VURULDU