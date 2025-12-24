DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Darende'de 21 Dönümlük Millet Bahçesi'ne İlk Kazma

Darende Belediyesi, Sungur Mahallesi'nde 21 dönümlük Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu; proje tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:03
Darende'de 21 Dönümlük Millet Bahçesi'ne İlk Kazma

Darende'de 21 Dönümlük Millet Bahçesi'ne İlk Kazma

Malatya’nın Darende Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesi projesinde çalışmalar başladı. Sungur Mahallesi'nde yapılacak olan proje için ilk kazma düzenlenen programla vuruldu.

Proje ve Belediye Açıklaması

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan 21 dönümlük dev Millet Bahçesi projesinin zemin çalışmalarına başlandığını belirterek, projenin Darende’yi daha yeşil ve yaşanabilir bir kimliğe kavuşturacağını söyledi.

"Bugün bu sözlerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Millet Bahçemize bismillah diyerek ilk kazmayı vurduk" dedi.

Başkan Bozkurt, Millet Bahçesi’nin sadece bir park alanı olmadığını vurgulayarak, "Bu proje ile çocuklarımızın güvenle koşup oynayabileceği modern spor alanları, hemşerilerimizin yeşil alanlar içinde nefes alabileceği, sosyal hayatın canlanacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Şehir manzarasıyla bütünleşen bu alan, Darende’nin çehresini değiştirecek" diye konuştu.

Bozkurt, Darende’yi geleceğe hazırlamak ve ilçeye değer katmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

DARENDE’DE MİLLET BAHÇESİ İÇİN İLK KAZMA VURULDU

DARENDE’DE MİLLET BAHÇESİ İÇİN İLK KAZMA VURULDU

DARENDE’DE MİLLET BAHÇESİ İÇİN İLK KAZMA VURULDU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darende'de 21 Dönümlük Millet Bahçesi'ne İlk Kazma
2
Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi
3
Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir
4
Erdoğan: Filistinlilerin Kanı Elinde Olanların Hadsizliği 'Teneke Tıngırtısı'
5
Eskipazar OSB Yatırımlarla Karabük’ün Sanayi Lokomotifi Oluyor
6
Şeybani: Rusya-Suriye İlişkileri Moskova'da Yeni Bir Aşamaya Giriyor
7
Erdoğan: "Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz" — Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda net mesaj

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı