Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi 81 ilde tanıtılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hazırladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesini ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde stantlar açarak sözleşmeyi vatandaşların imzasına sundu.

Sözleşmenin amacı ve ilk adım

Sözleşme, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakkını güvence altına almayı hedefleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ilkeleri doğrultusunda hazırlandı. Metin, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından imzalanarak kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzası ve tüm dünyaya yaptığı destek çağrısı ile dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik farkındalık zemini güçlendirildi.

81 ilde stant çalışmaları ve hedefler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından yürütülen çalışmalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla şehir merkezlerinde stantlar kuruldu ve sözleşme vatandaşların imzasına açıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağda çocuk güvenliğinin sokakta oynarken güvende olmaları kadar hayati olduğuna dikkat çekti.

Stantlarda, dijital dünyanın bir tehdit değil; doğru kurallar, güçlü denetimler ve bilinçli ailelerle güvenli bir fırsat olduğu vurgulanıyor. Amaç, çocukların dijital dünyada kaybolmadan, haklarını bilen ve kendini güvende hisseden bireyler olarak güçlenmesini sağlamak.

İş birliği ve farkındalığı artırma çalışmaları

Çalışmalar, İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde; sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde yürütülüyor. Afiş ve broşür çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerlerle toplumsal duyarlılık artırılmaya çalışılıyor.

Meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri, festival alanları gibi kamusal mekanlarda kurulan stantlar aracılığıyla ebeveynler ve vatandaşlar bilgilendiriliyor ve imza kampanyasına katılımları teşvik ediliyor.

