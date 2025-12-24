Erdoğan: Filistinlilerin Kanı Elinde Olanların Hadsizliği 'Teneke Tıngırtısı'

Erdoğan'dan Sert Sözler: 'Filistinlilerin kanı elinde olanların hadsizliği teneke tıngırtısı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin meselesi, parti teşkilatının saha çalışmaları ve iç siyaset gündemine dair kapsamlı mesajlar verdi.

Kaza, taziye ve soruşturma

Ankara'dan Trablus'a giderken Haymana yakınlarında kaza-kırıma uğrayan uçakta yaşamını yitiren Libya heyetine rahmet, Libya halkına, silahlı kuvvetlerine ve hükümetine başsağlığı dileyen Erdoğan, bu elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını ve safahatla ilgili bilgilendirmenin ilgili bakanlıklarca yapılacağını bildirdi.

Üç aylar mesajı ve teşkilata saha çağrısı

Receb-i Şerif ve Regaip Gecesi'ne atıfla mübarek üç ayları tebrik eden Erdoğan, AK Parti'nin bu dönemi en verimli şekilde değerlendireceğini, Genel Merkezden en ücra teşkilat birimine kadar sahada olacaklarını söyledi. Erdoğan, hane ziyaretleri, ev sohbetleri, kahvehane buluşmaları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşla birebir temas vurgusu yaptı.

Genç kuşakların 'eski Türkiye'yi hatırlamamasının doğal olduğunu belirten Erdoğan, geçmişte yaşanan istikrarsız dönemlerin millete doğru bir üslupla anlatılması gerektiğini kaydetti. "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Dünü yarınlara unutturmamalıyız" dedi.

Vatandaşla doğrudan iletişim ve kapsayıcılık

Erdoğan, AK Parti'nin yalnızca kendi seçmenine değil, 86 milyonun tamamına seslendiğini ifade ederek etnik, dil, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese ulaşma kararlılığını vurguladı. Nezaket, sabır ve müspet üslupla vatandaşla ruberu iletişim kurulacağını belirtti.

Soğuk kış günlerinde sosyal sorumluluk

Soğuk mevsimde bacası tütmeyen evlerin tespit edilmesini, ihtiyaç sahiplerinin kapılarının çalınmasını ve imkanlar nispetinde el uzatılmasını isteyen Erdoğan, bunun tercih değil sorumluluk olduğunu söyledi. "Uzak-yakın demeden her mahalleye gitmek, kime oy verdiğine bakmadan her sokağa ve her haneye ulaşmak, AK Parti'nin siyaset anlayışının özüdür" ifadelerini kullandı.

Teşkilata uyarılar ve hizmet anlayışı

Yoğun çalışma temposunun vatandaşla araya mesafe koymanın gerekçesi olamayacağını belirten Erdoğan, kibir, gurur ve halktan kopuk tavrın AK Parti anlayışıyla bağdaşmayacağını vurguladı. Milleti horlayan veya hizmet ederken yüksünen tavırların kabul edilemez olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, partinin önceliğinin her zaman vatandaşın gönlünü kazanmak olduğunu ifade etti.

Gazze'ye yardım ve insani durum

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların asla ihmal edilmeyeceğini ve Türkiye'nin insani yardım çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Ateşkese rağmen Gazze'de insani sıkıntıların sürdüğünü, kış şartlarıyla birlikte durumun ağırlaştığını, şiddetli yağış ve aşırı soğuk nedeniyle bebek ve çocukların hipotermi riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Ateşkes mutabakatına göre Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım girmesi gerektiğini, İsrail'in taahhütleri yerine getirmediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin imkanlarını seferber ettiğini; geçen hafta bin 300 ton insani yardım taşıyan 19'uncu "İyilik Gemisi"nin Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştığını ve Gazze'ye gönderilen yardım miktarının 105 bin tona yaklaştığını açıkladı.

Gazze'nin ilaç, gıda, giysi ve yakıta acil ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hepsinden öte Gazze'nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var" dedi ve mübarek üç aylarda Filistin'e yönelik yardımların artırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, "Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız. Gazzeli mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası duruş ve tarihsel perspektif

Türkiye'nin tarih boyunca hakkın ve mazlumun yanında yer aldığını, ecdadın adalet mücadelesi ve güven sunduğu örnekleri anımsatan Erdoğan, "Bir karış dahi toprak satılamaz" anlayışıyla Filistin toprakları için yapılan tekliflerin reddedildiğini vurguladı. Türkiye'nin barıştan yana olduğunu, bunun zulme sessiz kalmak anlamına gelmediğini söyledi.

Doğu Akdeniz, Ege ve dış politika

Erdoğan, Doğu Akdeniz'den Ege'ye kadar hak ve menfaatlerin kararlılıkla savunulduğunu ifade ederek "İster Doğu Akdeniz'de, ister Ege'de, isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz" dedi. Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Bu çerçevede, "Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi ve Türkiye'nin uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve tarihi tecrübesine uygun şekilde hareket edeceğini belirtti.

Terörle mücadele, istikrar ve komisyon çalışmaları

Liyakatli kadrolarla Türkiye'nin büyüdüğünü ve küresel bir güç olma hedefinde ilerlediğini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin önemine değindi. "Efradını cami, ağyarını mâni" anlayışıyla hazırlanan raporun Komisyona sunulduğunu, ittifak ortağı MHP'nin raporunu da teslim ettiğini kaydetti ve Komisyon üyelerine teşekkür etti.

Erdoğan, sürecin siyasi ikbal hesabıyla yürütülmediğini, atılan adımların Türkiye'nin selameti için atıldığını ve şehit yakınlarını rahatsız edecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini vurguladı.

Muhalefete sert eleştiriler

Erdoğan, muhalefetin somut bir vizyon ortaya koyamadığını, ana muhalefetin gündeminin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmakla sınırlı kaldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürece katkı sunmamakla suçlayan Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı için sert ifadeler kullandı ve uluslararası platformlarda sergilenen tutumları eleştirdi.

Erdoğan, özellikle muhalefet liderinin yurt dışı temaslarına dair eleştirilerde bulunarak, bu tür davranışların millet adına mahcubiyet yarattığını ifade etti.

Ekonomi ve asgari ücret

Konuşmasının sonunda 2026 yılı için açıklanan yeni asgari ücreti değerlendiren Erdoğan, asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini, net asgari ücretin geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırıldığını açıkladı. Ayrıca asgari ücret desteğinin geçen yılki Bin lira düzeyinden Bin 270 liraye çıkarılacağını söyledi ve emekçilerin yanında olunacağını vurguladı.

Kapanış

Erdoğan, milletle gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini, hizmet ve eser üretmeyi sürdüreceklerini belirterek teşkilat mensuplarından daha fazla gayret talep etti. Konuşmasında birlik mesajı verdi ve Türkiye'nin huzur, güvenlik ve refah yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini yineledi.

