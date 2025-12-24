Eskipazar OSB Yatırımlarla Karabük’ün Sanayi Lokomotifi Oluyor

Eskipazar OSB’de yatırımlar hız kazandı: Karabük sanayisinin yeni lokomotifi

Ulaşım ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde altyapı çalışmaları tamamlanırken, parsellerin büyük bölümü yatırımcılara tahsis edildi ve bölge, Karabük sanayisini güçlendirecek kapsamlı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Altyapı tamamlandı, üstyapı ve bağlantılar planlanıyor

Altyapı ihalesinin tamamlanmasının ardından geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte OSB’nin tüm temel altyapı çalışmaları hayata geçirildi. Bu çerçevede doğalgaz, elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile yol çalışmaları tamamlandı; içme suyu deposu da devreye alındı.

Toplam 72 sanayi parseli bulunan OSB’de, 68 parsel yatırımcılara tahsis edildi. Bugüne kadar 6 firma yapı ruhsatı alırken, 3 firma sahada fiilen inşaat çalışmalarına başladı. Çok sayıda yatırımcının ise proje ve hazırlık süreçlerini sürdürdüğü bildirildi.

Lojistik ve ulaşım yatırımları

Bölgenin lojistik kapasitesini artırması beklenen demiryolu iltisak hattı proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca OSB’nin Karabük-Ankara Karayoluna bağlantısını sağlayacak köprülü kavşak ihalesi, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Planlanan takvime göre, 2026 yılı içinde OSB’de üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, çevre düzenlemesi ve parke döşeme işlemlerinin tamamlanması; Atık Su Arıtma Tesisi inşası ile köprülü kavşak bağlantı çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Teşvik avantajları

Eskipazar OSB, 5. Bölge teşvikleri kapsamında yer alırken; bazı sektörler için 4 sektörde 6. Bölge teşviklerinden yararlanma imkânı da sunuyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, bölgenin geldiği noktayı güçlü bir vizyonun sonucu olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Eskipazar Organize Sanayi Bölgemiz; ulaşım, lojistik ve teşvik avantajlarıyla Karabük’ümüzün sanayi geleceğinin lokomotifi olacaktır. Altyapıdan üstyapıya kadar titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde OSB’miz, yatırımcıların güvenle yöneldiği bir merkez hâline gelmiştir. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise yatırımların bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, "Eskipazar OSB’de atılan her adım, üretimin, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi anlamına gelmektedir. Parsellerin büyük bölümünün tahsis edilmiş olması, yatırımcılarımızın Karabük’e olan güveninin açık göstergesidir. Devletimizin sağladığı güçlü teşvikler ve altyapı yatırımlarıyla Eskipazar, sanayide örnek bir merkez olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Eskipazar OSB’de tamamlanan altyapı, tahsis edilen parseller ve planlanan üstyapı ile ulaşım yatırımları, bölgeyi Karabük için stratejik bir üretim ve lojistik merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

