DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Eskipazar OSB Yatırımlarla Karabük’ün Sanayi Lokomotifi Oluyor

Eskipazar OSB’de altyapı tamamlandı; 72 parselin 68’i tahsis edildi, 6 firma ruhsat aldı, 3 firma inşaata başladı. Bölge Karabük sanayisini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:03
Eskipazar OSB Yatırımlarla Karabük’ün Sanayi Lokomotifi Oluyor

Eskipazar OSB’de yatırımlar hız kazandı: Karabük sanayisinin yeni lokomotifi

Ulaşım ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde altyapı çalışmaları tamamlanırken, parsellerin büyük bölümü yatırımcılara tahsis edildi ve bölge, Karabük sanayisini güçlendirecek kapsamlı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Altyapı tamamlandı, üstyapı ve bağlantılar planlanıyor

Altyapı ihalesinin tamamlanmasının ardından geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte OSB’nin tüm temel altyapı çalışmaları hayata geçirildi. Bu çerçevede doğalgaz, elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile yol çalışmaları tamamlandı; içme suyu deposu da devreye alındı.

Toplam 72 sanayi parseli bulunan OSB’de, 68 parsel yatırımcılara tahsis edildi. Bugüne kadar 6 firma yapı ruhsatı alırken, 3 firma sahada fiilen inşaat çalışmalarına başladı. Çok sayıda yatırımcının ise proje ve hazırlık süreçlerini sürdürdüğü bildirildi.

Lojistik ve ulaşım yatırımları

Bölgenin lojistik kapasitesini artırması beklenen demiryolu iltisak hattı proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca OSB’nin Karabük-Ankara Karayoluna bağlantısını sağlayacak köprülü kavşak ihalesi, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Planlanan takvime göre, 2026 yılı içinde OSB’de üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, çevre düzenlemesi ve parke döşeme işlemlerinin tamamlanması; Atık Su Arıtma Tesisi inşası ile köprülü kavşak bağlantı çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Teşvik avantajları

Eskipazar OSB, 5. Bölge teşvikleri kapsamında yer alırken; bazı sektörler için 4 sektörde 6. Bölge teşviklerinden yararlanma imkânı da sunuyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, bölgenin geldiği noktayı güçlü bir vizyonun sonucu olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Eskipazar Organize Sanayi Bölgemiz; ulaşım, lojistik ve teşvik avantajlarıyla Karabük’ümüzün sanayi geleceğinin lokomotifi olacaktır. Altyapıdan üstyapıya kadar titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde OSB’miz, yatırımcıların güvenle yöneldiği bir merkez hâline gelmiştir. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise yatırımların bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, "Eskipazar OSB’de atılan her adım, üretimin, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi anlamına gelmektedir. Parsellerin büyük bölümünün tahsis edilmiş olması, yatırımcılarımızın Karabük’e olan güveninin açık göstergesidir. Devletimizin sağladığı güçlü teşvikler ve altyapı yatırımlarıyla Eskipazar, sanayide örnek bir merkez olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Eskipazar OSB’de tamamlanan altyapı, tahsis edilen parseller ve planlanan üstyapı ile ulaşım yatırımları, bölgeyi Karabük için stratejik bir üretim ve lojistik merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

ULAŞIM VE LOJİSTİK AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKAN ESKİPAZAR OSB’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIP...

ULAŞIM VE LOJİSTİK AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKAN ESKİPAZAR OSB’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIP PARSELLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLİRKEN, DEVAM EDEN VE PLANLANAN YATIRIMLARLA BÖLGENİN KARABÜK SANAYİSİNİN LOKOMOTİFİ OLMASI HEDEFLENİYOR.

ULAŞIM VE LOJİSTİK AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKAN ESKİPAZAR OSB’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIP...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darende'de 21 Dönümlük Millet Bahçesi'ne İlk Kazma
2
Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi
3
Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir
4
Erdoğan: Filistinlilerin Kanı Elinde Olanların Hadsizliği 'Teneke Tıngırtısı'
5
Eskipazar OSB Yatırımlarla Karabük’ün Sanayi Lokomotifi Oluyor
6
Şeybani: Rusya-Suriye İlişkileri Moskova'da Yeni Bir Aşamaya Giriyor
7
Erdoğan: "Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz" — Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda net mesaj

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı