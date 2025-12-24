DOLAR
Günel’den Sındırgı’ya Dayanışma Ziyareti: Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı ziyaret ederek deprem desteğini ve kentsel dönüşüm çağrısını paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:48
Günel’den Sındırgı’ya Dayanışma Ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki belediye arasındaki yürütülen çalışmalar ile yerel yönetimlerde dayanışmanın önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette gündem: deprem ve destek

Ziyaret sırasında, 27 Ekim'de Sındırgı'da meydana gelen deprem de gündeme geldi. Depremin hemen ardından, Kuşadası Belediyesi tarafından depremzedelere sağlanan çadır desteği nedeniyle Başkan Serkan Sak, Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Günel'in değerlendirmesi ve çağrı

Günel, deprem sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Her zaman olduğu gibi o günlerde de sosyal belediyecilik anlayışımızı ön planda tutarak depremde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza çadır desteğinde bulunduk. Temennimiz, bu tür acıların bir daha yaşanmaması. Buradan her iki belediye başkanı olarak ortak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Başımıza bir felaket gelmesini beklemeden hem Kuşadası’nda hem de Sındırgı’da yapı stokunun yenilenmesi ve kentsel dönüşüm için gereken tüm planlamaların bir an önce bitmesi lazım"

Vatandaşlarla buluşma ve ziyaretin sonu

Doğal Şehirler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Ömer Günel, Sındırgı ziyaretinde depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya geldi. Günel, Kuşadalılar’ın depremzedelerle olan dayanışmasının yalnızca afet anlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de gönül bağının süreceğini ifade etti.

Ziyaret, Başkan Ömer Günel’in Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a gösterilen misafirperverlik ve nezaket için teşekkür etmesiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

