Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi

Kremlin'den resmi açıklama

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, Ukrayna krizine ilişkin ABD’li temsilcilerle Miami’de gerçekleşen görüşmenin sonuçlarını Putin’e bildirdiğini açıkladı.

Peskov, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyeceğini belirterek, "Şimdi, Devlet Başkanımızın aldığı bilgiler doğrultusunda pozisyonlarımızı belirleyeceğiz ve mevcut kanallar aracılığıyla temaslarımızı en kısa sürede sürdüreceğiz. ABD, Rusya’nın pozisyonunun temel parametrelerini iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Miami görüşmesi: Kirill Dmitriyev, Ukrayna ihtilafına çözüm bulmak için Washington’un arabuluculuk çabalarını görüşmek üzere 20-21 Aralık’ta Miami’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Beyaz Saray yetkilisi Josh Gruenbaum ile bir araya gelmişti.

