DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi

Peskov, Kirill Dmitriyev'in 20-21 Aralık Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e ilettiğini ve Rusya'nın pozisyonunun belirleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:10
Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi

Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi

Kremlin'den resmi açıklama

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, Ukrayna krizine ilişkin ABD’li temsilcilerle Miami’de gerçekleşen görüşmenin sonuçlarını Putin’e bildirdiğini açıkladı.

Peskov, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyeceğini belirterek, "Şimdi, Devlet Başkanımızın aldığı bilgiler doğrultusunda pozisyonlarımızı belirleyeceğiz ve mevcut kanallar aracılığıyla temaslarımızı en kısa sürede sürdüreceğiz. ABD, Rusya’nın pozisyonunun temel parametrelerini iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Miami görüşmesi: Kirill Dmitriyev, Ukrayna ihtilafına çözüm bulmak için Washington’un arabuluculuk çabalarını görüşmek üzere 20-21 Aralık’ta Miami’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Beyaz Saray yetkilisi Josh Gruenbaum ile bir araya gelmişti.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ...

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ KİRİLL DMİTRİYEV'İN UKRAYNA KRİZİNE İLİŞKİN ABD'Lİ TEMSİLCİLER İLE MİAMİ'DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMENİN SONUÇLARI HAKKINDA PUTİN'İ BİLGİLENDİRDİĞİNİ, RUSYA'NIN POZİSYONUNUN BELİRLENECEĞİNİ AÇIKLADI.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Çin çiplerine 23 Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi kararı
2
Zelenskiy 20 Maddelik Barış Planını Açıkladı
3
Günel’den Sındırgı’ya Dayanışma Ziyareti: Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu
4
Peskov: Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçlarını Putin'e bildirdi
5
Arpaguş Bakü’de: Müslüman Hak ve Özgürlükleri Mukaddes Bilir
6
Bakan Güler'den Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ve Heyetine Başsağlığı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Partilerin Ortak Raporu Önemli Bir Eşik

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı