Şeybani: Rusya-Suriye İlişkileri Moskova'da Yeni Bir Aşamaya Giriyor

Şeybani, Lavrov ile Moskova görüşmesinde Rusya-Suriye ilişkilerinin "yeni aşamaya" girdiğini, yaptırımların kaldırıldığını ve yeniden inşaya odaklandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:45
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki Moskova görüşmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı mesajını verdi. Toplantıda egemenlik, toprak bütünlüğü ve ekonomik iş birliği öne çıktı.

Lavrov: Ziyaret verimli ve ilişkiler pekişiyor

Sergey Lavrov toplantının açılışında, "Son dönemde daha sık bir araya gelmemiz memnuniyet verici." ifadelerini kullandı. Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye değinerek, ziyaretin "Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını açık ve tartışmasız biçimde tanıdığını teyit etmek" amacını taşıdığını belirtti.

Lavrov ayrıca, Daimi Rusya-Suriye Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Komisyonu toplantısına atıfta bulunarak, "Bu toplantıda, Ahmed eş-Şara ile Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Irek Fayzullin, geçmiş yıllarda oluşturulan temele dayanarak, karşılıklı fayda esasına göre ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda ilkesel bir mutabakata vardı" dedi ve ziyaretin düzenli görüş alışverişini sürdürmek için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Şeybani: Yeni aşama, yeniden inşa ve yaptırımların kaldırılması

Esad Hasan Şeybani ise, toplantıda "Bugün Rusya-Suriye ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor" diyerek, Suriye’nin "tüm ülkelerle dengeli ilişkiler kurmayı hedeflediğini" vurguladı. Şeybani, Şam yönetiminin geçen yıl içinde çeşitli alanlarda önemli başarılar elde ettiğini, "Her şeyden önce bu yıl, 14 yıl süren savaşın sona ermesine tanıklık etti" ifadeleriyle aktarırken, "Elde ettiğimiz en büyük başarı, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır" dedi.

Şeybani ayrıca, "Geçtiğimiz yıl uyuşturucu kaçakçılığını da kontrol altına almayı da başardık. Şimdi istihdamı artırmak için yatırım çekmeye çalışıyoruz. Bu da ikili iş birliğimizin konularından biri." şeklinde konuştu ve "Artık tüm devletlerle karşılıklı saygıya dayalı dengeli ilişkiler kurma arzusundayız" dedi.

Görüşme, stratejik koordinasyon ve iş birliğinin artarak süreceği mesajıyla tamamlandı.

