DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Venezuela Meclisi'nden ABD'ye Karşı 'Korsanlık ve Abluka' Yasa Tasarısı

Venezuela Ulusal Meclisi, ABD'nin petrol tankerlerine yönelik faaliyetleri destekleyenlere 20 yıla kadar hapis öngören yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:23
Venezuela Meclisi'nden ABD'ye Karşı 'Korsanlık ve Abluka' Yasa Tasarısı

Venezuela Meclisi'nden ABD'ye karşı yeni yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Venezuela Ulusal Meclisi, ABD'nin Venezuela'ya giriş-çıkış yapan petrol tankerlerine yönelik faaliyetlerini destekleyenlere yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Tasarı, destekleyen veya finanse eden kişilere 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Oturum ve yasanın kapsamı

Yerel saatle 10.30 sıralarında başlayan olağanüstü oturumda "Korsanlık, Abluka ve Diğer Uluslararası Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Denizcilik ve Ticaret Özgürlüğünün Garantilenmesi" başlıklı yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, Venezuela hükümetinin 'korsanlık' veya 'abluka' olarak nitelendirdiği eylemleri destekleyen veya finanse eden kişilere yönelik cezai yaptırımlar içeriyor.

Meclis Başkanı'nın açıklamaları

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, oturum sonunda yasa tasarısının onay için yürütme organına gönderileceğini ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini bildirdi. Rodriguez, muhalefeti eleştirerek, "Çaldılar, yağmaladılar ve ABD emperyalizmine boyun eğdiler. Şu an Karayip Denizi’nde yaşanan saldırgan faaliyetlerden memnunlar" ifadelerini kullandı.

ABD ile gerilim: Trump'ın talimatları ve denizde yaşananlar

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Karayipler bölgesine askerî yığınak yaparak Venezuela'ya baskıyı artırdı ve yaptırıma tabi petrol tankerlerine ilişkin "tam abluka" uygulanması talimatı verdi. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu düzenlenebileceğini de dile getirmişti.

ABD Sahil Güvenliği, bu ay Venezuela açıklarında iki gemiye el koydu ve bir gemiyi takibe aldı. ABD'li yetkililer, bu tür faaliyetlerin Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemeyi ve ülkeden ABD'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu sevkiyatını önlemeyi amaçladığını savunuyor.

Maduro'nun tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetimini ülkenin ekonomisini baltalamak ve bir rejim değişikliği hedeflemekle suçluyor. Caracas yönetimi, uluslararası denizcilik faaliyetlerine yönelik bu tür uygulamaları "korsanlık" ve "abluka" olarak nitelendiriyor.

Venezuela Ulusal Meclisi’nde düzenlenen oturumda, ABD’nin Venezuela’ya giriş-çıkış yapan petrol...

Venezuela Ulusal Meclisi’nde düzenlenen oturumda, ABD’nin Venezuela’ya giriş-çıkış yapan petrol tankerlerine yönelik faaliyetlerini destekleyen kişilerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören "Korsanlık, Abluka ve Diğer Uluslararası Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Denizcilik ve Ticaret Özgürlüğünün Garantilenmesi" yasa tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar
2
Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı
3
Özgür Özel TBMM'de YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü
4
Cevdet Yılmaz Bakü’de Zafer Anıtı ve Şehitlikleri Ziyaret Etti
5
Venezuela Meclisi'nden ABD'ye Karşı 'Korsanlık ve Abluka' Yasa Tasarısı
6
Metin Şentürk TBMM'de Engelli Sorunlarını ve Hayat Hikayesini Paylaştı
7
Erdoğan: Türkiye Bölgesinin Veri Üssü Olacak — 2028-2029 Hiper Ölçekli Bulut Projesi

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart