Venezuela Meclisi'nden ABD'ye Karşı 'Korsanlık ve Abluka' Yasa Tasarısı

Venezuela Meclisi'nden ABD'ye karşı yeni yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Venezuela Ulusal Meclisi, ABD'nin Venezuela'ya giriş-çıkış yapan petrol tankerlerine yönelik faaliyetlerini destekleyenlere yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Tasarı, destekleyen veya finanse eden kişilere 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Oturum ve yasanın kapsamı

Yerel saatle 10.30 sıralarında başlayan olağanüstü oturumda "Korsanlık, Abluka ve Diğer Uluslararası Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Denizcilik ve Ticaret Özgürlüğünün Garantilenmesi" başlıklı yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, Venezuela hükümetinin 'korsanlık' veya 'abluka' olarak nitelendirdiği eylemleri destekleyen veya finanse eden kişilere yönelik cezai yaptırımlar içeriyor.

Meclis Başkanı'nın açıklamaları

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, oturum sonunda yasa tasarısının onay için yürütme organına gönderileceğini ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini bildirdi. Rodriguez, muhalefeti eleştirerek, "Çaldılar, yağmaladılar ve ABD emperyalizmine boyun eğdiler. Şu an Karayip Denizi’nde yaşanan saldırgan faaliyetlerden memnunlar" ifadelerini kullandı.

ABD ile gerilim: Trump'ın talimatları ve denizde yaşananlar

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Karayipler bölgesine askerî yığınak yaparak Venezuela'ya baskıyı artırdı ve yaptırıma tabi petrol tankerlerine ilişkin "tam abluka" uygulanması talimatı verdi. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu düzenlenebileceğini de dile getirmişti.

ABD Sahil Güvenliği, bu ay Venezuela açıklarında iki gemiye el koydu ve bir gemiyi takibe aldı. ABD'li yetkililer, bu tür faaliyetlerin Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemeyi ve ülkeden ABD'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu sevkiyatını önlemeyi amaçladığını savunuyor.

Maduro'nun tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetimini ülkenin ekonomisini baltalamak ve bir rejim değişikliği hedeflemekle suçluyor. Caracas yönetimi, uluslararası denizcilik faaliyetlerine yönelik bu tür uygulamaları "korsanlık" ve "abluka" olarak nitelendiriyor.

