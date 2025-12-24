DOLAR
Zelenskiy 20 Maddelik Barış Planını Açıkladı

Zelenskiy, Miami'de ABD ile uzlaşılan 20 maddelik barış planını açıkladı; plan Moskova'ya gönderildi, güvenlik garantileri, ekonomik bölge ve referandum önerileri içeriyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:53
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ile üzerinde uzlaşılan 20 maddelik barış planını gazetecilere açıkladı. Zelenskiy, planı "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirdi ve metnin Moskova'ya gönderildiğini bildirdi.

Planın öne çıkan noktaları

Güvenlik garantileri: Planda, Rusya'nın yeniden işgal etmesi durumunda ABD, NATO ve Avrupalı ülkelerin koordineli askeri müdahalede bulunmasını öngören güvenlik garantileri yer alıyor.

Askeri geri çekilme ve ekonomik bölge önerisi: Zelenskiy, Donetsk'te Ukrayna'nın elinde tuttuğu %25'lik bölgedeki birliklerin 5, 10 veya 40 kilometre geri çekilerek askerden arındırılmış bir serbest ekonomik bölge oluşturulmasının önerildiğini; bu adımın uygulanması durumunda Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Böyle bir bölgenin Ukrayna yönetimi ve polisi altında olması gerektiğini, kesinlikle Rus polisi altında olmaması gerektiğini vurguladı.

Referandum ve liderler düzeyinde çözüm: Zelenskiy, planın tamamı hakkında referandum yapılması gerektiğini; Donbas'ta potansiyel bir serbest ekonomik bölge fikrine ancak bir referandumla karar verilebileceğini belirtti. Ayrıca toprak sorunları da dahil hassas konuların "liderler düzeyinde" çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Metnin kaynağı: ABD ile üzerinde anlaşılan 20 maddelik plan, Steve Witkoff'un daha önce Ruslarla üzerinde anlaştığı ve büyük ölçüde Rusya'nın taleplerine yönelik olduğu düşünülen 28 maddelik belgenin güncellenmiş hali olarak görülüyor.

20 Maddelik Plan

1-Ukrayna’nın egemenliği yeniden teyit edilecek.

2-Rusya ve Ukrayna arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması.

3-Ukrayna güçlü güvenlik garantileri alacak.

4-Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısı barış zamanında 800 bin olarak kalacak.

5-ABD, NATO ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Ukrayna’ya NATO’nun 5. maddesinde belirtilen şekilde güvenlik garantileri sağlayacak. (Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda askeri müdahaleyi içeren karşılık verilecek, tüm yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek)

6-Rusya, Avrupa ve Ukrayna’ya yönelik saldırmazlık politikasını resmileştirecek.

7-Ukrayna AB üyesi olacak ve Avrupa pazarına kısa süreliğine ayrıcalıklı erişim hakkı elde edecek.

8-Ukrayna için küresel kalkınma paketi, ayrı bir yatırım anlaşmasında tanımlanacak.

9-Rus saldırganlığının yol açtığı zararlar için gerçek tazminat sağlanacak. Ukrayna’nın yeniden yapılanma ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fonlar oluşturulacak.

10-Anlaşmanın imzalanmasının ardından Ukrayna ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması imzalama süreci hızlandırılacak.

11-Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması uyarınca nükleer olmayan bir devlet olarak kalacağını teyit edecek.

12-Zaporijya Nükleer Santrali’nin ABD, Ukrayna ve Rusya tarafından işletilmesi. Ancak bu, henüz çözüm bulunamamış iki konudan biri.

13-Ukrayna ve Rusya, okullarda farklı kültürlere karşı anlayış ve hoşgörüyü teşvik eden, ırkçılığı ve önyargıyı ortadan kaldıran eğitim programları uygulamayı taahhüt edecek. Ukrayna, AB’nin dini hoşgörü ve azınlık dillerinin korunmasına ilişkin kurallarını uygulayacak.

14-Donetsk bölgesinde askerden arındırılmış veya serbest bir ekonomik bölge oluşturulacak. Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk, Sumy, Harkov ve Mykolaiv bölgelerindeki topraklarından askerlerini çekecek. Ancak toprak meselesi, en tartışmalı ve en zorlu ikinci konu. Ukrayna toprak değişikliklerini tanımadan, ateşkesin anlaşmanın yapıldığı tarihteki fiili asker konuşlanma çizgisi doğrultusunda belirlenmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

15-Gelecekteki bölgesel düzenlemeler konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra hem Rusya hem de Ukrayna bu düzenlemeleri zorla değiştirmemeyi taahhüt edecek.

16-Rusya, Ukrayna’nın Dinyeper Nehri ve Karadeniz’i ticari faaliyetler için kullanmasını engellemeyecek. Seyir ve ulaşım özgürlüğünü kapsayan ayrı bir denizcilik anlaşması ve erişim anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Kinburn Spit (Kılburun Kıyı Oku) askerden arındırılacak.

17-Savaş esirleri, sivil tutuklular ve çatışma mağdurlarıyla ilgili konuları ele almak üzere bir insani yardım komitesi kurulacak.

18-Ukrayna, anlaşmayı imzaladıktan sonra en kısa sürede seçime gidecek. Zelenskiy’ye göre ateşkesin ardından 60-90 gün içinde devlet başkanlığı seçimleri yapılabilir ve parlamento, sıkıyönetimi kaldırmadan bunu yasa yoluyla güvence altına alabilir. Sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra parlamento ve yerel seçimler de yapılabilir.

19-Anlaşmanın uygulanması, ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki bir Barış Konseyi tarafından izlenecek. Bu mekanizmanın üyeleri arasında Ukrayna, Avrupa, NATO, Rusya ve ABD yer alacak. İhlaller yaptırımlara tabi olacak.

20-Tüm taraflar bu anlaşmayı kabul ettikten sonra derhal tam bir ateşkes yürürlüğe girecek.

