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10. İzmir Voleybol Turnuvası Başlıyor

TSYD İzmir Şubesi'nin düzenlediği 10. Voleybol Turnuvası yarın başlıyor; Arkas Spor ve Altekma karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:18
10. İzmir Voleybol Turnuvası Başlıyor

10. İzmir Voleybol Turnuvası Yarın Başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen 10. Voleybol Turnuvası, yarın Arkas Spor ile Altekma'nın karşılaşmasıyla başlayacak.

Turnuvanın Detayları

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan turnuva, Efeler Ligi'nin İzmirli takımları Arkas Spor ve Altekma'nın yanı sıra Ziraat Bankkart'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Turnuvanın açılış maçı, 26 Eylül saat 14.00’te Arkas Spor ile Altekma arasında yapılacak.

Ücretsiz İzleyin

Voleybol tutkunlarının ücretsiz olarak izleyebileceği bu etkinlikte, 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Arkas Spor-Ziraat Bankkart ve 27 Eylül Cuma günü ise saat 16.30'da Altekma-Ziraat Bankkart karşılaşmaları oynanacak.

Heyecan dolu maçları kaçırmayın!

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