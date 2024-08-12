12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Devam Ediyor

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda Rekabet Yükseliyor

Bu yıl 12. kez düzenlenen TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, hafta sonu yapılan heyecan dolu yarışlarla devam etti. Rekabetin üst seviyede yaşandığı organizasyon, yelkencilik tutkunlarını bir araya getirdi.

İki Farklı Parkurda Yarışlar Düzenlendi

Caddebostan-Adalar parkurunda, Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve Moda Koyu'nda ise IOM sınıfı yarışları gerçekleştirildi. Rekabet dolu anların yaşandığı Burgazada Deniz Kulübü Kupası'nda, takımlar şu kategorilerde en yüksek puana ulaştı:

IRC 0: Orient Express 6

Orient Express 6 IRC 1: Borusan Racing Evolution

Borusan Racing Evolution IRC 2: ETİ Alize M

ETİ Alize M IRC 3: A 101 Alize

A 101 Alize IRC 4: Sebago Alize G 28

IOM sınıfı yarışını ise yelkenci Mehmet Levend Gürkan kazanarak dikkat çekti.

Gelecek Etkinlikler ve Organizasyonun Devamı

Yarışlar, yakın zamanda J/70 Match Race ve Hareketli Salma sınıflarındaki organizasyonlarla devam edecek. J/70 Match Race, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve 13-14 Ağustos tarihlerinde Moda sahilinden izlenebilecek. Ayrıca, Galatasaray Yelken Şubesi'nde 13-15 Ağustos tarihleri arasında Hareketli Salma kategorisinde yarışlar yapılacak.

İstanbul’da gerçekleştirilen bu heyecan verici yarışlar, 18 Ağustos’ta taçlandırılacak.