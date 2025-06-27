14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde

14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları, Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te düzenlenen elemelerde üstün başarı sergileyerek Avrupa Yaz Kupası Finalleri’ne katılma hakkı kazandılar.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, heyecan dolu anlara sahne oldu. Turnuvaya 8 ülke ve 30 sporcu katılım gösterdi.

14 Yaş Kız Milli Takımı, Serra Hasanbaşoğlu, Zeliha Nil Çukurluoğlu ve Doğa İlhan’dan oluşarak; Hırvatistan, Yunanistan ve Letonya'yı 2-1'lik skorlarla geçerek finallere adını yazdırdı. Bu eleme maçları sonucunda, takımlar 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Loano kentinde düzenlenecek olan finallere katılma fırsatı buldu.

Öte yandan, 14 Yaş Erkek Milli Takımı da Bekir Devran Esendağlı, Çınar Şenkaya ve Batu Dadak’dan oluşarak, Bulgaristan ve Yunanistan’ı 2-1 mağlup etti. Bu başarıyla birlikte, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleştirilecek finallerde yer alacaklar.

Her iki takımın da başardıkları bu zafer, Türk tenisinin uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Gaziantep'te düzenlenen elemelerde mücadele eden 14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Gaziantep'te düzenlenen elemelerde mücadele eden 14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.